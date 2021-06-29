20:43 (мск), источник: Известия
Минобрнауки рекомендовало вузам провести выпускные онлайн
Минобрнауки России рекомендует всем вузам проводить выпускные в
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«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что в городе сохраняется очень высокий уровень новых заболевших коронавирусом, госпитализированных всё больше. По его словам, число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс.
25 июня президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ в видеообращении. Глава государства отметил, что молодые люди находятся на пороге нового этапа жизни. Он пожелал им удачи и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе.
18 июня
В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».