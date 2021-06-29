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20:43 (мск), источник: Известия

Минобрнауки рекомендовало вузам провести выпускные онлайн

Минобрнауки России рекомендует всем вузам проводить выпускные в онлайн-формате. Об этом сообщили во вторник, 29 июня, в пресс-службе Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова. Он отметил, что 10 июля министерство проведет всероссийский онлайн-выпускной. По словам министра, выпускной будет транслироваться как в популярных социальных сетях, так и на федеральном канале, пишет «Газета.ру».

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Источник: РИА "Новости"

«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — приводит ТАСС слова Фалькова.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что в городе сохраняется очень высокий уровень новых заболевших коронавирусом, госпитализированных всё больше. По его словам, число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс.

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25 июня президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ в видеообращении. Глава государства отметил, что молодые люди находятся на пороге нового этапа жизни. Он пожелал им удачи и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе.

18 июня пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца (ГКД) Константин Ярошевский рассказал, что всероссийский выпускной бал в ГКД отменили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Москве.

В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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