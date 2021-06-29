21:29 (мск), источник: ТАСС
Песков принял решение вакцинироваться, чтобы «испытывать всю полноту свободы»
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/.
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«В моем случае я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить, то есть я буду сталкиваться с
Отвечая на вопрос, предполагает ли он, что может быть не допущен в ресторан, Песков сказал: «Предполагаю, да, конечно».
Представитель Кремля также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не обращать внимания на уровень антител и все равно вакцинироваться.