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21:29 (мск), источник: ТАСС

Песков принял решение вакцинироваться, чтобы «испытывать всю полноту свободы»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета решил вакцинироваться, чтобы не сталкиваться с ограничениями в Москве и «испытывать всю полноту свободы».

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Источник: Reuters

«В моем случае я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить, то есть я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы», — сказал он в интервью каналу «Россия-24».

Отвечая на вопрос, предполагает ли он, что может быть не допущен в ресторан, Песков сказал: «Предполагаю, да, конечно».

Представитель Кремля также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не обращать внимания на уровень антител и все равно вакцинироваться.

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