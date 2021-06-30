Количество камер наблюдения в России выросло на 10% за год

«Ъ» ознакомился с исследованием агентства Telecom Daily по рынку видеонаблюдения в России в первом полугодии. Из него следует, что страна за этот период поднялась с четвертого на второе место в мире по темпам прироста числа видеокамер: их общее количество увеличилось на 10,1%, до 15,2 млн. Аналитики прогнозируют дальнейшее ускорение роста. По этому показателю Россия уступает только Южной Корее, где число камер увеличилось на 30%, но всего до 1,3 млн штук в целом. На третьем месте Великобритания, где прирост составил 10%, но по общему количеству их почти втрое меньше, чем в РФ, всего 5,5 млн штук.
В абсолютных цифрах Россия по числу камер видеонаблюдения остается на третьем месте, на которое поднялась в конце прошлого года. Но отрыв первой тройки от остальных очень велик. Так, занимающая четвертое место Германия уступает в 2,7 раза (5,6 млн камер), отмечают в Telecom Daily. Лидируют в мире по числу видеокамер Китай и США — с 204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно. Также Россия на третьем месте по количеству камер на тысячу человек. По оценке аналитиков, 58,3% камер в России установлены коммерческими организациями, 32,9% — за государственный счет, еще 8,8% поставили граждане.
По мнению экспертов, наибольший вклад в рост числа камер вносит государство. «Динамика обусловлена активностью госсектора и масштабированием таких проектов, как “Безопасный город”, видеофиксация нарушений ПДД и других», — говорит ведущий консультант по физической безопасности центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Павел Асташкин. Бизнес сейчас переживает непростые времена, поэтому вряд ли вносит ключевой вклад, полагает он. Возможно, что в 58,3% формально коммерческих камер могли попасть комплексы фото- и видеофиксации, установленные в рамках концессионных договоров с субъектами РФ, добавляет директор по комплексным продажам «Крок» Олег Майданский.
Почти все программное обеспечение для видеоаналитики, которое используется в таких проектах, как «Безопасный город», российское, но в аппаратной части применяется преимущественно китайское и корейское оборудование, отмечает Олег Майданский. Три четверти добавленной стоимости камеры составляют светочувствительная матрица и чипы, которые почти не производятся в России, уточняет глава технологической практики КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов: «Поэтому у любого роста потребления камер бенефициар — КНР, даже если конечная сборка осуществляется за ее пределами».
На рынке не так много примеров массового отечественного производства средств видеонаблюдения, подтверждает исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин: «Редкие образцы зачастую недоступны частному сектору или имеют серьезную специализацию, тогда как рынок камер общего назначения и наиболее интересного сегмента IP-камер принадлежит компаниям из Китая, Тайваня и Германии».
К основным трудностям масштабирования систем видеонаблюдения эксперты относят их обслуживание.
«Если в городе появились 200 камер, то в бюджете должны быть заложены средства на их обслуживание, а также на закупку систем для хранения видеопотока», — объясняет Олег Майданский. Риски же в данном случае связаны с обеспечением информационной безопасности, отмечает Асташкин: «При таком количестве собираемых данных, в том числе персональных, высоки риски несанкционированного доступа к ним».
Дмитрий Шестоперов