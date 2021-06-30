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01:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Количество камер наблюдения в России выросло на 10% за год

Россия вышла на второе место по темпам роста количества камер видеонаблюдения, выяснили в Telecom Daily. С начала года их количество выросло на 10,1%, до 15,2 млн штук. Хотя больше половины камер сейчас установлены коммерческими структурами, увеличение их числа обеспечивают в основном государственные проекты, такие, например, как «Безопасный город». Несмотря на усиливающийся тренд на импортозамещение, бенефициарами процесса пока остаются китайские производители оборудования, считают эксперты. Среди рисков роста числа камер они отмечают угрозу безопасности персональных данных граждан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился с исследованием агентства Telecom Daily по рынку видеонаблюдения в России в первом полугодии. Из него следует, что страна за этот период поднялась с четвертого на второе место в мире по темпам прироста числа видеокамер: их общее количество увеличилось на 10,1%, до 15,2 млн. Аналитики прогнозируют дальнейшее ускорение роста. По этому показателю Россия уступает только Южной Корее, где число камер увеличилось на 30%, но всего до 1,3 млн штук в целом. На третьем месте Великобритания, где прирост составил 10%, но по общему количеству их почти втрое меньше, чем в РФ, всего 5,5 млн штук.

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В абсолютных цифрах Россия по числу камер видеонаблюдения остается на третьем месте, на которое поднялась в конце прошлого года. Но отрыв первой тройки от остальных очень велик. Так, занимающая четвертое место Германия уступает в 2,7 раза (5,6 млн камер), отмечают в Telecom Daily. Лидируют в мире по числу видеокамер Китай и США — с 204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно. Также Россия на третьем месте по количеству камер на тысячу человек. По оценке аналитиков, 58,3% камер в России установлены коммерческими организациями, 32,9% — за государственный счет, еще 8,8% поставили граждане.

По мнению экспертов, наибольший вклад в рост числа камер вносит государство. «Динамика обусловлена активностью госсектора и масштабированием таких проектов, как “Безопасный город”, видеофиксация нарушений ПДД и других», — говорит ведущий консультант по физической безопасности центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Павел Асташкин. Бизнес сейчас переживает непростые времена, поэтому вряд ли вносит ключевой вклад, полагает он. Возможно, что в 58,3% формально коммерческих камер могли попасть комплексы фото- и видеофиксации, установленные в рамках концессионных договоров с субъектами РФ, добавляет директор по комплексным продажам «Крок» Олег Майданский.

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Почти все программное обеспечение для видеоаналитики, которое используется в таких проектах, как «Безопасный город», российское, но в аппаратной части применяется преимущественно китайское и корейское оборудование, отмечает Олег Майданский. Три четверти добавленной стоимости камеры составляют светочувствительная матрица и чипы, которые почти не производятся в России, уточняет глава технологической практики КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов: «Поэтому у любого роста потребления камер бенефициар — КНР, даже если конечная сборка осуществляется за ее пределами».

На рынке не так много примеров массового отечественного производства средств видеонаблюдения, подтверждает исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин: «Редкие образцы зачастую недоступны частному сектору или имеют серьезную специализацию, тогда как рынок камер общего назначения и наиболее интересного сегмента IP-камер принадлежит компаниям из Китая, Тайваня и Германии».

К основным трудностям масштабирования систем видеонаблюдения эксперты относят их обслуживание.

«Если в городе появились 200 камер, то в бюджете должны быть заложены средства на их обслуживание, а также на закупку систем для хранения видеопотока», — объясняет Олег Майданский. Риски же в данном случае связаны с обеспечением информационной безопасности, отмечает Асташкин: «При таком количестве собираемых данных, в том числе персональных, высоки риски несанкционированного доступа к ним».

Дмитрий Шестоперов

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