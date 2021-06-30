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04:39 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ объявила Китай страной, свободной от малярии

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Китай страной, свободной от малярии. Об этом заявил в среду в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, поздравивший Пекин с этим успехом, достигнутым после десятилетий упорной борьбы с опасным недугом.

Источник: Reuters

«Сегодня мы поздравляем народ Китая с избавлением страны от малярии, — отметил он. — Этот успех был завоеван ценой большого труда, и он пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий». Как подчеркнул глава ВОЗ, отныне КНР «присоединяется в растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее — это реальная цель».

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Китай — первое за последние более чем три десятилетия государство в Западно-Тихоокеанском регионе, удостоенное сертификата ВОЗ о ликвидации малярии. Для получения такого статуса страна должна предоставить неопровержимые доказательства того, что на всей ее территории в течение как минимум трех предыдущих лет подряд отсутствовали цепочки местной передачи болезни. В мире свободными от малярии ВОЗ ранее признала 40 государств, включая Россию.

Как напомнили в женевской штаб-квартире ВОЗ, в 40-е годы прошлого века Китай ежегодно сообщал о 30 млн случаях заболевания малярией. С 1950-х годов китайские органы здравоохранения предпринимали активные меры по борьбе с малярией, включая превентивное распространение лекарств. Кроме того, страна направляла усилия на ликвидацию мест размножения комаров и расширение использования инсектицидов в домах. В 2020 году — после четырех подряд лет, в течение которых в стране отсутствовала местная передача малярии, — Китай подал в ВОЗ заявку на предоставление сертификата о ликвидации этой болезни. В мае нынешнего года КНР посетили эксперты независимой рабочей группы по сертификации, чтобы удостовериться в том, что страна свободна от малярии и имеет соответствующую превентивную программу.

Как отметили в организации, на настоящий момент «ключевую обеспокоенность» представляет риск проникновения в Китай малярии из соседних Лаоса, Мьянмы и Вьетнама, где эта болезнь является эндемической.

Кроме того, считают эксперты, заболевание может быть завезено в страну китайскими гражданами из государств Африки, расположенных южнее Сахары. Для предотвращения нового распространения малярии Китай расширил эпидемический надзор в районах риска и активно участвует в региональных инициативах по контролю за недугом, констатировали в ВОЗ.

Малярия — острое инфекционное заболевание. Первые симптомы — лихорадка, головная боль, рвота — появляются через 7−15 дней после укуса комара (род Anopheles), инфицированного одним из видов паразитов-плазмодий, самые распространенные из которых — Plasmodium vivax и Plasmodium falciparum (наиболее смертоносный вид).

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