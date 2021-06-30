В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.
В первые три дня после вакцинации не рекомендуется интенсивно заниматься спортом, посещать сауну.
Также стоит ограничить употребление алкоголя, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Иммунный ответ на вакцину формируется 35−42 дня.
Все это время необходимо следовать мерам предосторожности, в том числе носить маску, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной, добавили в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом выросла во всех регионах России.
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