Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией
Фоторепортажи
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
12Акция «Свеча памяти»
04:46 (мск), источник: Газета.Ру

В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как действовать при повышении температуры после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"
Во время загрузки произошла ошибка.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуется интенсивно заниматься спортом, посещать сауну.

Также стоит ограничить употребление алкоголя, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Иммунный ответ на вакцину формируется 35−42 дня.

Все это время необходимо следовать мерам предосторожности, в том числе носить маску, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной, добавили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом выросла во всех регионах России.

Еще больше интересного о науке и технологиях


 Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в нежелательных НПО за рубежом
Вера Алентова госпитализирована
Пациенты просят Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации
Около 150 человек остаются под завалами жилого дома в Майами
Гватемала попросила аванс за «Спутник V» из-за срыва поставок
Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу
Власти ищут виновных в задержке расширения БАМа и Транссиба
Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне скандала
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
«Сожалею, что не сделала прививку»: чем плох легкий ковид Рассказывает москвичка, переносящая это заболевание сейчас.
Горячие темы на Авто
Видели видео, как женщину полицейский тащил за отказ натянуть маску на нос? 371
Вопрос к местным иностранцам 323
Ну хоть так) 251
Slavic Live Matter?? 208
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
Сестры-близнецы случайно узнали о существовании друг друга Они были разлученными 19 лет
Леди
18-летний Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Пара вместе с 2019 года
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь