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05:26 (мск), источник: Известия

Пациенты просят Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к министру здравоохранения с просьбой не запрещать плановую госпитализацию непривитых от COVID-19. В организации считают, что эта мера преждевременна, пока не уточнен конкретный перечень противопоказаний для вакцинации.

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Источник: РИА "Новости"
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«К настоящему времени нормативно никак не закреплены перечни противопоказаний для всех заболеваний и состояний здоровья человека, указанных в разделе “с осторожностью” инструкций по медицинскому применению вакцин от SARS-CoV-2, зарегистрированных в Российской Федерации. Законодательно не закреплена маршрутизация пациента при необходимости решения вопроса о наличии противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказано в обращении ВСП.

Организация предложила Минздраву рассмотреть возможность разработки и утверждения перечня противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России при заболеваниях и состояниях здоровья человека, указанных в разделе «с осторожностью» инструкций по медицинскому применению вакцин, зарегистрированных в России.

В Москве 18 июня приказом № 541 Департамента здравоохранения установлено требование к плановой госпитализации в стационары только при наличии у пациента подтверждения вакцинации от коронавируса. А 29 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект документа Минздрава, согласно которому предполагается обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения.

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