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11:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нулевой пациент? В скелете, найденном в Латвии, нашли самый древний штамм чумы

Ученые нашли нового претендента на роль «нулевого пациента» с чумой: у мужчины, умершего более 5 тыс. лет назад на территории современной Латвии, найден самый древний известный штамм болезни.

Скелет был найден в Латвии еще в XIX веке, но генетический анализ его провели только сейчас | Источник: DOMINIK GOLDNER, BGAEU, BERLIN

В костях охотника-собирателя, найденных на неолитической стоянке Риннюкалнс у реки Салаца на севере Латвии, найдены следы возбудителя чумы — бактерии Yersinia pestis.

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Останки двух человек были обнаружены в этом месте еще в XIX веке, но затем затерялись в антропологической коллекции в Германии до 2011 года. В результате последующих раскопок нашли еще два захоронения.

В ДНК древней бактерии отсутствует ряд генов, сделавших чуму впоследствии намного более опасной болезнью: 5300 лет назад она не могла передаваться через блох, переносимых крысами и другими грызунами, тогда как бубонная чума, опустошавшая страны Евразии в исторические времена и изредка встречающаяся до сих пор, распространяется именно таким способом.

Мужчина 20−30 лет из Риннюкалнс, судя по анализу его останков, умер от чумы, но похоронен он был так же, как его соплеменники, то есть произошедшее с ним они как что-то экстраординарное не воспринимали.

«Вероятнее всего, его укусил грызун, он получил первичное заражение Yersinia pestis и умер через пару дней, может быть через неделю, от септического шока», — считает доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета в Германии.

В трех других скелетах, захороненных рядом, следов чумы не обнаружено.
Риннюкалнс на берегу реки Салацы в Латвии — известная стоянка древних людей | Источник: HARALD LUBKE, ZBSA, SCHLOSS GOTTORF

Впоследствии чума мутировала и стала заразнее и смертоноснее. В истории Европы было несколько пандемий чумы; одна из них, известная как «Черная смерть», в XIV веке выкосила до половины населения континента.

Повторные волны болезни обрушивались на Европу на протяжении еще нескольких веков и унесли миллионы жизней.

Источник: DOMINIK GOLDNER, BGAEU, BERLIN
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В наше время чума лечится антибиотиками в случае достаточно ранней диагностики.

Обнаружение ранней формы возбудителя чумы заставило ученых пересмотреть прежние представления об эволюции болезни. До сих пор была распространена гипотеза, что чума была столь же заразной и в доисторические времена и потому стала причиной сильной убыли населения в Западной Европе в конце неолита.

Однако ученые из Кильского университета теперь предполагают, что чума спорадически передавалась от животных к людям примерно 7000 лет назад, когда в Центральной Европе появились первые земледельческие культуры. Поскольку она тогда была не настолько заразной, крупных вспышек болезни в то время не было.

Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

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