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10:22 (мск), источник: Аргументы и факты

В России доступ к агрегаторам хотят предоставлять таксистам со стажем от 3 лет

Глава российской автоинспекции Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и Факты» рассказал об инициативе предоставления доступа к услугам агрегаторов водителям такси со стажем не менее трех лет.

Источник: Агентство «Москва»

«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее 3 лет, а также имеющим рос­сийское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного», — пояснил Черников.

Также он предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, контролирующим время работы водителей в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда.

Кроме того, Черников анонсировал создание в России информационной платформы «Безопасность дорожного движения» с доступом агрегаторов такси, благодаря чему можно видеть, какие правонарушения есть у водителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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