В России доступ к агрегаторам хотят предоставлять таксистам со стажем от 3 лет

«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее 3 лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного», — пояснил Черников.
Также он предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, контролирующим время работы водителей в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда.
Кроме того, Черников анонсировал создание в России информационной платформы «Безопасность дорожного движения» с доступом агрегаторов такси, благодаря чему можно видеть, какие правонарушения есть у водителей.