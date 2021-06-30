10:23 (мск), источник: Lenta.Ru
Boston Dynamics научила робопсов танцевать
Boston Dynamics научила своих роботизированных собак танцевать под композицию корейской группы BTS. Ролик опубликован на
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На видео несколько созданных американской компанией роботов двигаются в такт трека I’m On It, записанного группой BTS в рамках рекламы подконтрольного Hyundai бренда электромобилей Ioniq в 2020 году. Перформанс приурочили к объединению Boston Dynamics с корейским автогигантом Hyundai Motor Group.
«Мы очень рады быть частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под музыку BTS», — говорится в описании видео.
Комментаторы встретили появление ролика преимущественно положительно.
«Я чувствую себя слишком комфортно при виде танцующих роботов», — заявил популярный техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee).
Boston Dynamics — инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике. В декабре компанию у японской корпорации SoftBank приобрел корейский автоконцерн Hyundai. По сообщениям инсайдеров, сумма сделки составила 921 миллион долларов.