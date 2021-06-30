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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Boston Dynamics научила робопсов танцевать

Boston Dynamics научила своих роботизированных собак танцевать под композицию корейской группы BTS. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

На видео несколько созданных американской компанией роботов двигаются в такт трека I’m On It, записанного группой BTS в рамках рекламы подконтрольного Hyundai бренда электромобилей Ioniq в 2020 году. Перформанс приурочили к объединению Boston Dynamics с корейским автогигантом Hyundai Motor Group.

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«Мы очень рады быть частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под музыку BTS», — говорится в описании видео.

Комментаторы встретили появление ролика преимущественно положительно.

«Я чувствую себя слишком комфортно при виде танцующих роботов», — заявил популярный техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee).

Boston Dynamics — инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике. В декабре компанию у японской корпорации SoftBank приобрел корейский автоконцерн Hyundai. По сообщениям инсайдеров, сумма сделки составила 921 миллион долларов.

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