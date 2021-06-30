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10:58 (мск), источник: ТАСС

Улететь и не вернуться: как 50 лет назад погиб экипаж «Союза-11»

30 июня 1971 года произошла последняя катастрофа в истории пилотируемой космонавтики СССР.

Источник: РИА "Новости"
При возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля «Союз-11»: Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев. Космонавтов похоронили у Кремлевской стены. Это была вторая и последняя катастрофа в пилотируемой космонавтике СССР и России.
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О первых пилотируемых кораблях типа «Союз»

«Союз» — семейство одноразовых транспортных пилотируемых космических кораблей. Созданы в ОКБ-1 (ныне — РКК «Энергия» им. С. П. Королева; г. Королев Московской обл.).

Пришли на смену советским космическим кораблям первого поколения — «Восток» (12 апреля 1961 года на корабле этого типа совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин) и «Восход».

В начале 1960-х годов был разработан проект пилотируемого облета Луны. В рамках этой программы (впоследствии отмененной) был разработан пилотируемый корабль нового типа — «7К-ОК» (позже получил название «Союз»), который предназначался для отработки операций маневрирования и стыковки на околоземной орбите.

Запуск первого экспериментального корабля «7К-ОК» с манекеном на борту был осуществлен 28 ноября 1966 года с космодрома Байконур.

Ракета-носитель с космическим кораблем «Союз-10», 1971 год | Источник: РИА "Новости"

Первый пилотируемый запуск корабля типа «7К-ОК» («Союз-10») 23 апреля 1967 года закончился аварией: при посадке не вышел основной тормозной парашют, в результате чего корабль врезался в землю на скорости 50 м/с. Космонавт Владимир Комаров погиб. После аварии конструкция корабля претерпела изменения.

26 октября 1968 года на доработанном корабле («Союз-3») отправился в полет космонавт Георгий Береговой.

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О корабле «Союз-11»

«Союз-11» относился к следующей версии пилотируемых кораблей семейства — «7К-Т» («транспортный»). Эта модификация была создана на базе корабля «7К-ОК».

Разработка нового корабля началась в 1969 году в связи с работами по долговременным орбитальным станциям. «7К-Т» отличался наличием стыковочного лаза (до этого космонавты переходили из одного корабля в другой через открытый космос), мог вмещать до трех космонавтов, при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах.

Первый пилотируемый запуск корабля модификации «7К-Т» («Союз-10») состоялся 23 апреля 1971 года к станции «Салют-1», которая была выведена на орбиту 19 апреля того же года и стала первой в мире орбитальной станцией. Однако экипаж не смог попасть на нее из-за повреждения стыковочного узла, спустя двое суток космонавты вернулись на Землю.

Программа полета и экипаж

Следующий полет к станции «Салют-1» был намечен на июнь 1971 года. В состав основного экипажа первой экспедиции на станцию вошли Алексей Леонов (командир), Валерий Кубасов и Петр Колодин. Однако за несколько дней до полета экипаж был отстранен от полета из-за обнаруженного у Кубасова подозрения на болезнь легких.

Экипаж космического корабля «Союз-11» Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев на Байконуре, 1971 год | Источник: РИА "Новости"

В результате основной экипаж был заменен на дублирующий. В его состав входили:

  • командир корабля и первой экспедиции на станцию «Салют-1», подполковник ВВС 43-летний Георгий Добровольский (первый полет);.
  • бортинженер, 35-летний Владислав Волков (второй полет);.
  • бортинженер, 37-летний Виктор Пацаев (первый полет; во время полета ему исполнилось 38 лет).
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Программа полета была рассчитана примерно на три недели, главной задачей экспедиции было успешно провести стыковку со станцией, которую не удалось осуществить в апреле 1971 года. Кроме того, экипаж должен был провести различные научные эксперименты.

Запуск и полет

6 июня 1971 года экипаж в составе Добровольского, Волкова и Пацаева стартовал с Байконура на корабле «Союз-11», запуск был осуществлен ракетой-носителем «Союз». Через день, 7 июня, корабль успешно пристыковался к орбитальной станции «Салют-1».

Космонавты пробыли на станции до 29 июня, полностью выполнив программу полета. Общая продолжительность полета (с момента старта до посадки 30 июня) составила 23 дня 18 часов 21 минуту.

Ракета-носитель с космическим кораблем «Союз-11» на стартовой площадке космодрома Байконур, 1971 год | Источник: РИА "Новости"
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Отстыковка «Союза-11» от станции прошла в обычном режиме 29 июня в 21:28 мск, все системы корабля работали штатно. 30 июня в 01:10 была включена система ориентации корабля для направления к Земле, двигательная установка отработала положенное время. Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о своих действиях.

Катастрофа

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась.

Спускаемый аппарат, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.

Сразу же было сделано предварительное заключение о том, что экипаж погиб от резкого понижения давления в спускаемом аппарате (космонавты были без спасательных костюмов).

Позже специальная правительственная комиссия, расследовавшая причины катастрофы, подтвердила, что космонавты погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов (необходимы для выравнивания давления при спуске в земной атмосфере).

Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия.

Память о погибших космонавтах

Георгию Добровольскому, Владиславу Волкову и Виктору Пацаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза (Волкову — во второй раз). Урны с прахом погибших космонавтов захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Их имена были присвоены научно-исследовательским суднам Академии наук СССР, которые использовались для наблюдения за космическими полетами и поддержания связи с кораблями на орбите.

Источник: РИА "Новости"
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В честь Добровольского, Волкова и Пацаева названы кратеры на Луне и малые планеты — номер 1789, 1790, 1791 соответственно.

Имена космонавтов увековечены на табличке рядом со скульптурой «Павший астронавт» (Fallen Astronaut), установленной в августе 1971 года на Луне — на месте посадки американского корабля Apollo 15 («Аполлон-15») командиром Дэвидом Скоттом (David Scott).

Последствия

После катастрофы «Союза-11» пилотируемые полеты в СССР были прекращены и не проводились два года — до сентября 1973 года, когда стартовал корабль «Союз-12». За это время был принят ряд мер по повышению безопасности экипажей кораблей «Союз».

Модификация «7К-Т» была доработана, а экипаж уменьшен до двух космонавтов, чтобы они могли размещаться внутри спускаемого аппарата в спасательном снаряжении.

В 1972 году Опытным заводом номер 918 (ныне — НПП «Звезда» им. академика Г. И. Северина; пос. Томилино Московской обл.) были созданы специальные аварийно-спасательные скафандры «Сокол-К», в которых стали совершать полеты экипажи всех последующих кораблей типа «Союз», начиная с «Союза-12» (в настоящее время используются скафандры «Сокол КВ-2″). Полеты экипажей из трех космонавтов возобновились с конца 1980 года на кораблях следующей модификации —"Союз-Т».

Материал подготовлен ТАСС-ДОСЬЕ (Инна Климачева).

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