10:58 (мск), источник: ТАСС
Улететь и не вернуться: как 50 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года произошла последняя катастрофа в истории пилотируемой космонавтики СССР.
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«Союз» — семейство одноразовых транспортных пилотируемых космических кораблей. Созданы в ОКБ-1 (ныне — РКК «Энергия» им. С. П. Королева; г. Королев Московской обл.).
Пришли на смену советским космическим кораблям первого поколения — «Восток» (12 апреля 1961 года на корабле этого типа совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин) и «Восход».
В начале 1960-х годов был разработан проект пилотируемого облета Луны. В рамках этой программы (впоследствии отмененной) был разработан пилотируемый корабль нового типа — «7К-ОК» (позже получил название «Союз»), который предназначался для отработки операций маневрирования и стыковки на околоземной орбите.
Запуск первого экспериментального корабля «7К-ОК» с манекеном на борту был осуществлен 28 ноября 1966 года с космодрома Байконур.
Первый пилотируемый запуск корабля типа «7К-ОК» («Союз-10») 23 апреля 1967 года закончился аварией: при посадке не вышел основной тормозной парашют, в результате чего корабль врезался в землю на скорости 50 м/с. Космонавт Владимир Комаров погиб. После аварии конструкция корабля претерпела изменения.
26 октября 1968 года на доработанном корабле («Союз-3») отправился в полет космонавт Георгий Береговой.
«Союз-11» относился к следующей версии пилотируемых кораблей семейства — «7К-Т» («транспортный»). Эта модификация была создана на базе корабля «7К-ОК».
Разработка нового корабля началась в 1969 году в связи с работами по долговременным орбитальным станциям. «7К-Т» отличался наличием стыковочного лаза (до этого космонавты переходили из одного корабля в другой через открытый космос), мог вмещать до трех космонавтов, при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах.
Первый пилотируемый запуск корабля модификации «7К-Т» («Союз-10») состоялся 23 апреля 1971 года к станции «Салют-1», которая была выведена на орбиту 19 апреля того же года и стала первой в мире орбитальной станцией. Однако экипаж не смог попасть на нее
Следующий полет к станции «Салют-1» был намечен на июнь 1971 года. В состав основного экипажа первой экспедиции на станцию вошли Алексей Леонов (командир), Валерий Кубасов и Петр Колодин. Однако за несколько дней до полета экипаж был отстранен от полета
В результате основной экипаж был заменен на дублирующий. В его состав входили:
Программа полета была рассчитана примерно на три недели, главной задачей экспедиции было успешно провести стыковку со станцией, которую не удалось осуществить в апреле 1971 года. Кроме того, экипаж должен был провести различные научные эксперименты.
6 июня 1971 года экипаж в составе Добровольского, Волкова и Пацаева стартовал с Байконура на корабле «Союз-11», запуск был осуществлен
Космонавты пробыли на станции до 29 июня, полностью выполнив программу полета. Общая продолжительность полета (с момента старта до посадки 30 июня) составила 23 дня 18 часов 21 минуту.
Отстыковка «Союза-11» от станции прошла в обычном режиме 29 июня в 21:28 мск, все системы корабля работали штатно. 30 июня в 01:10 была включена система ориентации корабля для направления к Земле, двигательная установка отработала положенное время. Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о своих действиях.
В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась.
Спускаемый аппарат, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.
Сразу же было сделано предварительное заключение о том, что экипаж погиб от резкого понижения давления в спускаемом аппарате (космонавты были без спасательных костюмов).
Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия.
Георгию Добровольскому, Владиславу Волкову и Виктору Пацаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза (Волкову — во второй раз). Урны с прахом погибших космонавтов захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
Их имена были присвоены
В честь Добровольского, Волкова и Пацаева названы кратеры на Луне и малые планеты — номер 1789, 1790, 1791 соответственно.
Имена космонавтов увековечены на табличке рядом со скульптурой «Павший астронавт» (Fallen Astronaut), установленной в августе 1971 года на Луне — на месте посадки американского корабля Apollo 15 («Аполлон-15») командиром Дэвидом Скоттом (David Scott).
После катастрофы «Союза-11» пилотируемые полеты в СССР были прекращены и не проводились два года — до сентября 1973 года, когда стартовал корабль «Союз-12». За это время был принят ряд мер по повышению безопасности экипажей кораблей «Союз».
В 1972 году Опытным заводом номер 918 (ныне — НПП «Звезда» им. академика Г. И. Северина; пос. Томилино Московской обл.) были созданы специальные
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