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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Осьминог из флоридского аквариума научился рисовать картины (видео)

Сотрудники аквариума разыграют произведения искусства среди посетителей.

Сотрудники аквариума Флориды в Тампе опубликовали забавное видео, на котором местный осьминог рисует своими щупальцами красочные картины.

Для работы моллюску предложили холст, обернутый полиэтиленом и с нанесенными каплями краски. Все, что было нужно осьминогу — размазать краски по холсту своими щупальцами, и с этой задачей он справился на отлично.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что сеанс творчества был приурочен к Недели головоногих моллюсков в аквариуме. Картины, нарисованные необычным художником, сотрудники аквариума бесплатно разыграют среди своих посетителей и подписчиков в соцсетях, которые поделятся самыми необычными фактами об осьминогах.

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