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12:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Словакии испытали летающий автомобиль AirCar. Видео

В Словакии прототип летающего автомобиля совершил короткий перелет между аэропортами.

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Прототип летающего автомобиля в Словакии совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславе.

Гибридный автомобиль-самолет AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе.

Его создатель Стефан Кляйн говорит, что аппарат способен пролететь около 1000 километров на высоте 2500 метров и на данный момент налетал уже 40 часов.

Трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.
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