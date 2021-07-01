12:35 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Словакии испытали летающий автомобиль AirCar. Видео
В Словакии прототип летающего автомобиля совершил короткий перелет между аэропортами.
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Прототип летающего автомобиля в Словакии совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславе.
Гибридный
Его создатель Стефан Кляйн говорит, что аппарат способен пролететь около 1000 километров на высоте 2500 метров и на данный момент налетал уже 40 часов.