Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
12«Клубничная Луна» в небе над планетой
1010 самых узнаваемых мостов в мире
20:49 (мск), источник: Известия

Россиянам предрекли бесснежные зимы

Континентальность климата снижается с процессом потепления, и через несколько десятилетий снег зимой может стать аномалией в центральной части России. Об этом 30 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Источник: Известия

«Разница температур зима-лето, она сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности», — сказал он.

По его мнению, уже через 30−40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки. Как следует из прогноза специалиста, днем будет около трех градусов тепла, ночью — в среднем три градуса мороза, пишет «Газета.ру».

Семенов подчеркнул, что снег в России станет аномалией, он будет лежать и таять, как это происходит в настоящее время в Варшаве.

Читайте также
Персональный психолог и «человек-жилетка»: кто такой соцработник на самом деле

За пределами городов таких стремительных изменений не ожидается, добавил он.

25 июня научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, завкафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ Игорь Мохов допустил, что в России увеличится вероятность возникновения торнадо из-за глобального потепления.

По его словам, атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо.

12 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что, несмотря на охлаждающее природное явление Ла-Нинья в 2020/21 году, повышение глобальной температуры на планете не замедлилось. Это говорит о решающем влиянии человека на погоду и изменение климата.

Во время загрузки произошла ошибка.
 ФОТ еще: ФАС уличила банки в навязывании зарплатных проектов
Палатное отношение: Минздрав просят не запрещать плановую госпитализацию непривитых
Как региональные власти реагируют на обращения россиян к Путину
ЦБ и НПФ договорились о новой пенсионной реформе
С 1 июля изменится способ оплаты товаров и услуг
Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов
Путин объяснил высокие цены на отдых в России
Названы 10 самых узнаваемых мостов в мире (фото)
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Песков о задержании пермяков, обратившихся к Путину
Британия обнаружила страну, которая в лаборатории создала COVID
Горячие темы на Авто
Видели видео, как женщину полицейский тащил за отказ натянуть маску на нос? 386
Вопрос к местным иностранцам 328
Ну хоть так) 251
Slavic Live Matter?? 210
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
Иван Янковский впервые стал отцом (фото) Его возлюбленная Диана Пожарская родила первенца
Леди
18-летний Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Пара вместе с 2019 года
Дом
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов с AliExpress
11 стилей ландшафтного дизайна для вашего участка
7 советов любителям декоративных свечей
В атмосфере лета: как выглядит квартира, в которой много света
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь