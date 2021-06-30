Россиянам предрекли бесснежные зимы

«Разница температур зима-лето, она сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности», — сказал он.
По его мнению, уже через 30−40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки. Как следует из прогноза специалиста, днем будет около трех градусов тепла, ночью — в среднем три градуса мороза, пишет «Газета.ру».
Семенов подчеркнул, что снег в России станет аномалией, он будет лежать и таять, как это происходит в настоящее время в Варшаве.
За пределами городов таких стремительных изменений не ожидается, добавил он.
25 июня научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, завкафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ Игорь Мохов допустил, что в России увеличится вероятность возникновения торнадо из-за глобального потепления.
По его словам, атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо.
12 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что, несмотря на охлаждающее природное явление Ла-Нинья в 2020/21 году, повышение глобальной температуры на планете не замедлилось. Это говорит о решающем влиянии человека на погоду и изменение климата.