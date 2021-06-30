ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины

Она сообщила, что имеются данные только о возможности «смешанной» иммунизации в случае применения дозы вакцины американской компании Pfizer после того, как первая прививка была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. «Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию», — пояснила О'Брайен.
«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно», — подчеркнула она. «Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы», — продолжила руководитель департамента ВОЗ. «На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — констатировала она.
На вопрос о длительности действия защиты от коронавируса при вакцинации О'Брайен не дала прямого ответа, отметив, что «идут исследования» в этой сфере. Она напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь «около года назад», поэтому «требуется время, чтобы провести мониторинг» и среди прочего выяснить, как долго сохраняются антитела.
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