Финальный анализ немецкой вакцины от COVID-19 показал эффективность 48%

«Curevac… сегодня объявила результаты окончательного анализа основного международного исследования фазы 2b/3 с 40 тыс. участников вакцины-кандидата первого поколения от COVID-19 CVnCoV. В беспрецедентном контексте 15 штаммов, циркулирующих между участниками исследования на момент финального анализа, CVnCoV продемонстрировал общую эффективность вакцины 48% против COVID-19 любой степени тяжести», — говорится в сообщении.
Значительная защита была продемонстрирована среди участников в возрастной группе от 18 до 60 лет, эффективность составила 53% среди всех случаев. Защита от среднего или тяжелого течения болезни для этой группы составила 77%, от госпитализации или смерти — 100%. Доля участников старше 60 лет составляла 9%, CureVac отмечает, что имеющиеся данные не позволили статистически значимо определить эффективность.
17 июня CureVac сообщала о промежуточных результата исследования эффективности препарата, тогда она оценивалась в 47%. Компания отмечала тогда, что вакцина не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха.
CureVac разрабатывала препарат от коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха. Правительство Германии инвестировало в разработку €300 млн. Ожидается, что в случае положительных итогов испытаний и получения одобрения регуляторов вакцина поступит в продажу не ранее третьего квартала 2021 года. При этом Евросоюз уже заказал у CureVac 405 млн доз вакцины.
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