Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
12Лучшим фотопортретом года стал снимок об одиночестве
16Жара в Москве
02:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Финальный анализ немецкой вакцины от COVID-19 показал эффективность 48%

Финальные результаты исследования показали, что эффективность вакцины от коронавируса немецкой фармацевтической фирмы CureVac составляет 48%. Об этом сообщается на сайте компании.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021
Во время загрузки произошла ошибка.

«Curevac… сегодня объявила результаты окончательного анализа основного международного исследования фазы 2b/3 с 40 тыс. участников вакцины-кандидата первого поколения от COVID-19 CVnCoV. В беспрецедентном контексте 15 штаммов, циркулирующих между участниками исследования на момент финального анализа, CVnCoV продемонстрировал общую эффективность вакцины 48% против COVID-19 любой степени тяжести», — говорится в сообщении.

Значительная защита была продемонстрирована среди участников в возрастной группе от 18 до 60 лет, эффективность составила 53% среди всех случаев. Защита от среднего или тяжелого течения болезни для этой группы составила 77%, от госпитализации или смерти — 100%. Доля участников старше 60 лет составляла 9%, CureVac отмечает, что имеющиеся данные не позволили статистически значимо определить эффективность.

17 июня CureVac сообщала о промежуточных результата исследования эффективности препарата, тогда она оценивалась в 47%. Компания отмечала тогда, что вакцина не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха.

CureVac разрабатывала препарат от коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха. Правительство Германии инвестировало в разработку €300 млн. Ожидается, что в случае положительных итогов испытаний и получения одобрения регуляторов вакцина поступит в продажу не ранее третьего квартала 2021 года. При этом Евросоюз уже заказал у CureVac 405 млн доз вакцины.

Еще больше интересного о науке и технологиях


 Путин рассказал, когда начнут использовать новейшее супероружие
Несмотря на поражение в Евро2020, Шунин может стать лучшим вратарем
Как региональные власти реагируют на обращения россиян к Путину
Российский фанат назвал причину драки с украинскими болельщиками
Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов
ЦБ и НПФ договорились о новой пенсионной реформе
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2021 года
Названы 10 самых узнаваемых мостов в мире (фото)
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Казус, который уже и захочешь, не забудешь
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Неожиданная находка на Марсе озадачила ученых Что изображено?
Горячие темы на Авто
Вопрос к местным иностранцам 328
Slavic Live Matter?? 210
Пальмовое масло. 171
Прямой эфир 111
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
Иван Янковский впервые стал отцом (фото) Его возлюбленная Диана Пожарская родила первенца
Леди
18-летний Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Пара вместе с 2019 года
Дом
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов с AliExpress
11 стилей ландшафтного дизайна для вашего участка
7 советов любителям декоративных свечей
В атмосфере лета: как выглядит квартира, в которой много света
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь