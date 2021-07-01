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04:43 (мск), источник: Газета.Ру

Инспекторы ГИБДД смогут моментально определять пьяных водителей

Оборудование для моментального выявления пьяных водителей появятся в России в следующем году, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников радио «Милицейская волна».

Источник: РИА "Новости"

«Люди погибают по вине водителей, находящихся в состоянии опьянении. Эти случаи составляют треть от общего количества ДТП с погибшими. Было принято очень много усилений мер ответственности за последнее десятилетие.. Мы, в рамках реализации национального проекта, уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — заявил Черников.

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Он уточнил, что ГИБДД планирует «закупить» такие приборы, чтобы перенять опыт других стран, где водителей эффективно и почти мгновенно проверяют по выдыхаемому воздуху.

Черников напомнил, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему актуальна — многие нарушители привлекается повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, за первую половину этого года привлечено более 220 тыс. пьяных водителей, около 27 тыс. из них — повторно.

Ранее в ГИБДД рассказали о резком снижении аварий с пьяными водителями.

Анастасия Лежепекова

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