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Фоторепортажи
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12:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне

Названы финалисты 13 конкурса астрономических фотографий, который проводит Королевская обсерватории в Гринвиче в Лондоне.

Двухцветная туманность Вуаль. Питер Фелтоти, Венгрия | Источник: PETER FELTOTI/APOTY

На своих снимках авторы запечатлели невероятные виды разных уголков Солнечной системы, галактики и Вселенной.

Аврора в Мурманске. Виталий Новиков, Россия | Источник: VITALIY NOVIKOV/APOTY

Организаторы конкурса получили более 4,5 тысяч заявок из 75 стран. Фотографии победителей будут выставлены в лондонском Национальном морском музее с 18 сентября. Вот снимки, прошедшие в финал.

Sh2−308. Йовин Яхатугода, Шри-Ланка

Источник: YOVIN YAHATHUGODA/APOTY

Это один из любимых снимков фотографа, на котором автор смог запечатлеть, как межзвездные ветры образовали этот идеальный космический пузырь в открытом космосе. Этот пузырь окружает звезду Вольфа-Райе.

Гармония. Стефан Либерман, Германия

Источник: STEFAN LIEBERMANN/APOTY

На снимке запечатлена завораживающая панорама Млечного Пути над лавандовыми полями в Валенсоле, Франция.

Исландский вихрь. Ларрин Рэй, Новая Зеландия

Источник: LARRYN RAE/APOTY

Это панорама северного сияния в Исландии, состоящая из 20 изображений. Фотограф наткнулся на устье реки, которое идеально отражает небо в морозную зимнюю ночь. Сначала он запечатлел панорамный вид, а затем сфотографировал себя на льду.

Луна-парк. Эд Херст, Австралия

Источник: ED HURST/APOTY

Это огромное изображение лица образует арку входа в луна-парк в Сиднее. Фотограф сделал тысячи кадров, демонстрирующие движение звезд, и соединил их вместе, чтобы показать закономерность времени.

Восход луны над Джодрелл-Бэнк. Мэтт Нейлор, Великобритания

Источник: MATT NAYLOR/APOTY

Фотограф давно мечтал запечатлеть на одном снимке луну и крупнейший в мире телескоп Б. Ловелла в обсерватории Джодрелл-Бэнка в Чешире. Для этого потребовалось отыскать площадку с хорошим обзором и заснять луну в правильное время.

NGC 2024 — Туманность Пламя. Стивен Мор, Австралия

Источник: STEVEN MOHR/APOTY

Туманность Пламя — это эмиссионная туманность в созвездии Орион, расположенная на расстоянии до 1,5 тыс. световых лет от Земли. Звезда Альнитак — самая восточная звезда в созвездии Ориона (на картинке в углу слева): она излучает ультрафиолетовый свет в туманность.

NGC 3981. Бернард Миллер, США

Источник: BERNARD MILLER/APOTY

NGC 3981 — галактика в созвездии Чаша, расположенная на расстоянии 65 млн световых лет от Земли в созвездии Кратера. Этот несколько смазанный вид объясняется тем, что наружные рукава раздираются гравитационным взаимодействием с соседней галактикой.

Часть полной Луны над спящим городом. Рэми Лебланк-Мессажер, Франция

Источник: REMI LEBLANC-MESSAGER/APOTY

Фотограф хотел на том снимке показать траекторию Луны, разделив пространство на мир человека и небо. Женщина, стоящая на крыше, судя по всему, символизирует связь между Парижем и небом.

Сестры Плеяды, Джашанприт Сингх Дингра, Индия

Источник: JASHANPREET SINGH DINGRA/APOTY

Это снимок запечатлел сверкающие звезды которые видно зимой в Индии.

Плеяды, также известные как Семь сестер и Мессье 45, представляют собой рассеянное звездное скопление, содержащее горячие звезды среднего возраста типа В в северо-западной части созвездия Тельца..

Сатурн в лучшем виде. Дэмиан Пич, Великобритания

Источник: DAMIAN PEACH/APOTY

На этом снимке в деталях виден Сатурн и его система колец. Внизу вокруг полюса виден знаменитый полярный шестиугольник. также хорошо видны и другие части планеты.

Звездные пути над горизонтом города Луцзяцзуй. Данинг Кай, Китай

Источник: DANING KAI/APOTY

На этом изображении показаны звездные следы над городом Луцзяцзуй в районе Пудун, Китай. Можно даже различить Пояс Ориона. Фотограф сделал этот снимок очень ясной осенней ночью.

Звездочет. Ян Сути, Китай

Источник: YANG SUTIE/APOTY

Фотограф ехал по горной дороги и, завернув за поворот, увидел насыпь на правой стороне дороги. Он остановился, залез на нее, установил там фотокамеру на автомате и потом проехал несколько раз по этому изгибу дороги. Затем он влез на холм и вставил себя в изображение.

Восход в Волшебном городе. Цзяцзюнь Хуа, Китай

Источник: JIAJUN HUA/APOTY

Этот снимок был сделан в 16 км от финансового района Шанхая Луцзяцзуй. Каждый год есть только несколько недель, в течение которых фотографы могут снять такие кадры солнца, восходящего над Центральным деловым районом.

Это фото состоит из четырех снимков с той же точки, фотограф запечатлел таким образом процесс восхода солнца.

Исключительно активный ионный хвост кометы 2020F8 SWAN. Джеральд Риманн, Австрии

Источник: GERALD RHEMANN/APOTY

На этом фото запечатлена комета, оставляющая мощный хвост из газа. Сложность такого снимка — в том, чтобы не только зафиксировать быстро движущуюся комету на фоне звезд, но и принять во внимание стремительно меняющуюся структуру газа во время экспозиции.

Душа космоса (крупный план туманности Душа), Куш Чандария, Великобритания

Источник: KUSH CHANDARIA/APOTY

Туманность Душа — одна из тех невероятных целей, в которой всегда есть невероятные структуры и детали, которые нужно обнаружить, в какую бы ее часть вы ни направили свой телескоп. После 14 часов экспозиции начали проявляться детали и структуры глубоко внутри туманности.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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