12:23 (мск), источник: BBC News Русская служба
Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
Названы финалисты 13 конкурса астрономических фотографий, который проводит Королевская обсерватории в Гринвиче в Лондоне.
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На своих снимках авторы запечатлели невероятные виды разных уголков Солнечной системы, галактики и Вселенной.
Организаторы конкурса получили более 4,5 тысяч заявок из 75 стран. Фотографии победителей будут выставлены в лондонском Национальном морском музее с 18 сентября. Вот снимки, прошедшие в финал.
Это один из любимых снимков фотографа, на котором автор смог запечатлеть, как межзвездные ветры образовали этот идеальный космический пузырь в открытом космосе. Этот пузырь окружает звезду
На снимке запечатлена завораживающая панорама Млечного Пути над лавандовыми полями в Валенсоле, Франция.
Это панорама северного сияния в Исландии, состоящая из 20 изображений. Фотограф наткнулся на устье реки, которое идеально отражает небо в морозную зимнюю ночь. Сначала он запечатлел панорамный вид, а затем сфотографировал себя на льду.
Это огромное изображение лица образует арку входа в
Фотограф давно мечтал запечатлеть на одном снимке луну и крупнейший в мире телескоп Б. Ловелла в обсерватории
Туманность Пламя — это эмиссионная туманность в созвездии Орион, расположенная на расстоянии до 1,5 тыс. световых лет от Земли. Звезда Альнитак — самая восточная звезда в созвездии Ориона (на картинке в углу слева): она излучает ультрафиолетовый свет в туманность.
NGC 3981 — галактика в созвездии Чаша, расположенная на расстоянии 65 млн световых лет от Земли в созвездии Кратера. Этот несколько смазанный вид объясняется тем, что наружные рукава раздираются гравитационным взаимодействием с соседней галактикой.
Фотограф хотел на том снимке показать траекторию Луны, разделив пространство на мир человека и небо. Женщина, стоящая на крыше, судя по всему, символизирует связь между Парижем и небом.
Это снимок запечатлел сверкающие звезды которые видно зимой в Индии.
Плеяды, также известные как Семь сестер и Мессье 45, представляют собой рассеянное звездное скопление, содержащее горячие звезды среднего возраста типа В в
На этом снимке в деталях виден Сатурн и его система колец. Внизу вокруг полюса виден знаменитый полярный шестиугольник. также хорошо видны и другие части планеты.
На этом изображении показаны звездные следы над городом Луцзяцзуй в районе Пудун, Китай. Можно даже различить Пояс Ориона. Фотограф сделал этот снимок очень ясной осенней ночью.
Фотограф ехал по горной дороги и, завернув за поворот, увидел насыпь на правой стороне дороги. Он остановился, залез на нее, установил там фотокамеру на автомате и потом проехал несколько раз по этому изгибу дороги. Затем он влез на холм и вставил себя в изображение.
Этот снимок был сделан в 16 км от финансового района Шанхая Луцзяцзуй. Каждый год есть только несколько недель, в течение которых фотографы могут снять такие кадры солнца, восходящего над Центральным деловым районом.
Это фото состоит из четырех снимков с той же точки, фотограф запечатлел таким образом процесс восхода солнца.
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Туманность Душа — одна из тех невероятных целей, в которой всегда есть невероятные структуры и детали, которые нужно обнаружить, в какую бы ее часть вы ни направили свой телескоп. После 14 часов экспозиции начали проявляться детали и структуры глубоко внутри туманности.