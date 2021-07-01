11:41 (мск), источник: Газета.Ру
Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд, отвечавший за вторжение в Ирак
Скончался бывший министр обороны США. 9 июля ему исполнилось бы 89 лет, сообщает телеканал «360».
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Рамсфелд умер у себя дома в штате
Дональд Рамсфелд возглавлял Пентагон во время президентства Джеральда Форда, с 1975 по 1977 год, а также при Джордже
Рамсфелд был идеологом вторжения в Ирак и позже заявлял в мемуарах, что «избавление региона от жестокого режима Саддама Хусейна создало более стабильный и безопасный мир».
При этом, как считается, вторжение американцев отвлекло военные ресурсы от Афганистана, где в это время возродилось исламистское движение «Талибан» (признано в России террористической группировкой, его деятельность запрещена).
В своих мемуарах 2011 года