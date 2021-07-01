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11:48 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 23 543 случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали еще 23 543 случая коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: Известия

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве (7597), Московской области (2663) и в Санкт-Петербурге (1612).

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Также за сутки зарегистрировано 672 летальных исходов. Полностью выздоровели 16928 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии умерли 135 886 пациентов, выздоровели 5 017 321 человек.

29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во всех регионах России.

За день до этого вирусолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц вируса, что является одной из причин нового всплеска по COVID-19 в России и особенно в Москве.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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