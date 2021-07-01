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15:52 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что жесткие меры необходимы при вспышке коронавируса в России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.

Количество подтвержденных случаев зараженных коронавирусом в России за последние сутки возросло на 23 543, это максимальное значение с 17 января. Число летальных исходов возросло за сутки на 672, это новый максимум с начала пандемии.

Регионы в последнее время вводят различные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Так, с 28 июня в Москве посещение заведений общепита возможно только по специальному QR-коду, который могут получить привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев или имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней.

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко растет заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.
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