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15:30 (мск), источник: ТАСС

В EMA заявили, что все одобренные в ЕС вакцины защищают от всех известных штаммов

Антитела, вырабатываемые в результате вакцинации, нейтрализуют в том числе штамм «Дельта», подчеркнул глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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Источник: AFP 2021

ГААГА, 1 июля. /ТАСС/. Все четыре вакцины, одобренные в Европейском союзе, защищают от всех известных вариантов коронавируса, включая штамм «Дельта». Об этом заявил в четверг на брифинге глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«Это очень важная тема не только для нас, но и для других регуляторных органов по всему миру, — отметил он. — Мы осведомлены об обеспокоенности относительно распространения различных вариантов. К настоящему моменту мы можем заявить, что все четыре вакцины, одобренные в ЕС, защищают от всех вариантов. Антитела, вырабатываемые в результате вакцинации, нейтрализуют все штаммы коронавируса, в том числе штамма «Дельта».

Соответственно, констатировал Кавалери, вакцинация продолжает оставаться «важным инструментом для борьбы с пандемией и распространением коронавируса».

Со своей стороны ЕМА, заверил он, продолжит изучение того, как меняется вирус и как имеющиеся вакцины защищают от существующих и новых штаммов.

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