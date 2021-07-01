Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане. Поможет ли монумент их помирить?
В четверг в Лондоне принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник их матери, принцессе Уэльской Диане, которой 1 июля исполнилось бы 60 лет. Но каковы сегодня отношения между братьями — и что ждет их в будущем?
Да, было детское соперничество между братьями. Да, были взаимные поддразнивания. И да, были ссоры.
Но тесная связь между ними была очевидна. Их объединяло общее горе и общая попытка с ним справиться. Во всем, что они говорили друг о друге, сквозили любовь и привязанность.
И тем не менее, выглядевшие неразрывными узы ослабели.
Почему?
Это сложная и глубоко личная история, большая часть которой разыгрывалась не на глазах публики. У них были разногласия по поводу жены принца Гарри Меган, помощников, общественной роли, долга и планов на будущее.
Принцы Гарри и Уильям в ноябре 2019 года во время службы по случаю Дня памяти павших в Лондоне | Источник:MAX MUMBY/INDIGO
Роберт Лэйси проанализировал, что пошло не так, в своей книге «Битва братьев» (Battle of Brothers).
«Британская королевская семья не должна быть идеальной, — считает он. — И тот факт, что братья в данный момент не дружат, не отменяет ценности и важности королевской семьи. Если разрыв закончится неким примирением, это, возможно, подаст пример всем нам».
Но пока признаков такого примирения не видно. Раны глубоки. Для их лечения потребуется время, как говорили мне знающие люди.
Разумеется, братья едины в том, что касается памятника и вообще всего, связанного с наследием их матери. Уильям и Гарри совместно заказали монумент и контролировали ход работы.
Существующие памятники
Эта скульптура под названием «Невинные жертвы» находилась в лондонском магазине Harrods с 2005 по 2018 год. Она изображает Диану и погибшего вместе с ней в автокатастрофе Доди Аль-Файеда | Источник:GETTY IMAGES
Это — официальный мемориал принцессы Дианы в лондонском Гайд-парке. Фонтан в 2004 году был открыт королевой Елизаветой II | Источник:GETTY IMAGES
«Я думаю, что церемония открытия будет очень эмоциональной, — говорит Тесси Ойо- глава фонда премии имени Дианы. — Мысли сыновей сфокусируются на матери, и это очень существенно. Мы увидим ее их глазами».
Королевский фотограф газеты Sun Артур Эдвардс 45 лет наблюдал жизнь Виндзоров через свой объектив. Он видел все — народное обожание Дианы и искреннее сочувствие ее сыновьям после гибели принцессы. В день открытия статуи ему особенно грустно.
«Я сказал бы так: если это не растопит лед между ними, то ничто не растопит», — сказал он мне.
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