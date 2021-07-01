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17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Перуанский скульптор высек в скале гигантские фигуры древних богов (фото)

Открытие комплекса приурочили к двухсотлетию независимости Перу.

Южноамериканская страна Перу славится на весь мир своими руинами инков и археологическими раскопками Мачу-Пикчу. Скульптор из Куско Майкл де Титан в своем последнем проекте Apukunaq Tianan («Обитель богов») продолжил традицию инков, объединив искусство с природой.

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Комплекс Apukunaq Tianan, расположенный примерно в 40 минутах езды от Куско, представляет собой обзорную площадку на краю пропасти, которую украшают гигантские божества, вырезанные прямо в скале.

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Среди фигур можно увидеть изображение андского божества-создателя Виракочи, инкской богини-Матери-Земли Пачамамы, голову пумы (которая является частью трилогии символических животных инков) и лицо последнего монарха Нео-инкского государства Тупака Амару.

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При создании скульптур Де Титан использовал только долото и молоток. Все фигуры имеют высоту от 15 до 17 метров.

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Сообщается, что открытие проекта Apukunaq Tianan приурочено к двухсотлетию независимости Перу.

Екатерина Гура

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