17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Перуанский скульптор высек в скале гигантские фигуры древних богов (фото)
Открытие комплекса приурочили к двухсотлетию независимости Перу.
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Южноамериканская страна Перу славится на весь мир своими руинами инков и археологическими раскопками
Комплекс Apukunaq Tianan, расположенный примерно в 40 минутах езды от Куско, представляет собой обзорную площадку на краю пропасти, которую украшают гигантские божества, вырезанные прямо в скале.
Среди фигур можно увидеть изображение андского
При создании скульптур Де Титан использовал только долото и молоток. Все фигуры имеют высоту от 15 до 17 метров.
Сообщается, что открытие проекта Apukunaq Tianan приурочено к двухсотлетию независимости Перу.
Екатерина Гура