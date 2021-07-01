17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли «улики» того, что на Марсе могла быть жизнь
Теоретически она могла существовать на планете около миллиона лет.
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Международная команда астрономов представила результаты исследования образцов глины с кратера Гейла на Марсе, которые еще в 2016 году собрал марсоход Curiosity.
Считается, что около 3,5 миллиардов лет назад, когда атмосфера Марса была плотнее и удерживала жидкость на поверхности планеты, в этом кратере было озеро, просуществовавшее примерно 10 миллионов лет.
Добытые из кратера образцы показали содержание в почве следов глауконитовых глин и различных минералов, которые не только предполагают наличие жидкой воды, присутствующей в течение длительного времени в стационарных условиях, но и косвенно указывают на то, что внутри кратера были геохимические условия, соответствующие критериям для поддержания жизни.
Ведущий автор исследования, Элизабет
И хоть сам по себе этот факт еще не является доказательством существования жизни на красной планете, ученые называют эти данные большим прогрессом.
Екатерина Гура