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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли «улики» того, что на Марсе могла быть жизнь

Теоретически она могла существовать на планете около миллиона лет.

Международная команда астрономов представила результаты исследования образцов глины с кратера Гейла на Марсе, которые еще в 2016 году собрал марсоход Curiosity.

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Считается, что около 3,5 миллиардов лет назад, когда атмосфера Марса была плотнее и удерживала жидкость на поверхности планеты, в этом кратере было озеро, просуществовавшее примерно 10 миллионов лет.

Добытые из кратера образцы показали содержание в почве следов глауконитовых глин и различных минералов, которые не только предполагают наличие жидкой воды, присутствующей в течение длительного времени в стационарных условиях, но и косвенно указывают на то, что внутри кратера были геохимические условия, соответствующие критериям для поддержания жизни.

Ведущий автор исследования, Элизабет Лоса-Адамс из испанского Университета Виго отметила, что новая находка является благоприятным и обнадеживающим знаком, указывающим на существование на Марсе стабильных условий (температура от -3 градусов до 15 градусов и нейтральный уровень рН воды) в течение миллиона лет.

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И хоть сам по себе этот факт еще не является доказательством существования жизни на красной планете, ученые называют эти данные большим прогрессом.

Екатерина Гура

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