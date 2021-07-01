17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые озвучили неожиданную версию гибели динозавров
Астероид может быть ни при чем.
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К моменту падения на Землю астероида 66 миллионов лет назад динозавры уже вымирали. Небесный катаклизм послужил лишь «гвоздем в гроб» этих животных, которые царствовали на планете около 170−180 миллионов лет.
Такую неожиданную гипотезу озвучили французские палеонтологи в новом исследовании, опубликованном в Nature Communications. Они изучили 1600 окаменелостей 247 видов динозавров, которые жили в конце мелового периода — примерно 66−100 миллионов лет назад.
Команда сгруппировала динозавров в шесть больших семейств, а затем проанализировала, как разнообразие видов в этих семействах менялось с течением времени. Результаты показывают, что во всех шести группах количество видов начало постепенно сокращаться 76 миллионов лет назад, еще до падения астероида.
Ранее считалось, что к концу мелового периода видовое разнообразие динозавров было высоким. Ученые даже высказывали гипотезы, что если бы не астероид, динозавры могли бы существовать до сих пор.
Французские палеонтологи считают, что причиной постепенного вымирания динозавров стало глобальное похолодание, начавшееся 76−80 миллионов лет назад. Глобальная температура упала примерно на 7 градусов Цельсия.
Анна Лысенко