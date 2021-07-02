Ученые увидели странности в заболеваемости COVID-19 среди аллергиков

Он отметил, что такая особенность была выявлена с самого начала пандемии.
«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», — сказал Хаитов.
Ученый добавил, что зарубежные специалисты также смогли установить, что коронавирус не увеличивает риск тяжелого течения болезни среди людей с аллергической бронхиальной астмой.
Хаитов также рассказал, что в стадии обострения аллергии вакцинация противопоказана. Он уточнил, что после того, как обострение стихнет и наступит ремиссия, человеку необходимо обратиться к врачу и сделать прививку.
1 июля в Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19, которая проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».