Минпромторг призвал металлургов высвободить запасы кислорода для больниц

«В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», — пояснил РБК источник, знакомый с позицией министерства.
По его словам, ведомство попросило традиционных производителей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.
Для того чтобы не допустить дефицита кислорода в больницах, премьер Михаил Мишустин неделю назад поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии необходимых мер. «Принять меры к формированию в медицинских организациях, оказывающих помощь лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, необходимого запаса кислорода», — говорится в его поручении.
РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.
Антирекорды третьей волны
Заболеваемость COVID-19 в России растет с начала июня. Власти связывают ухудшение эпидемической обстановки в том числе с распространением новых штаммов, в частности индийского («дельта» и «дельта плюс»). По данным на 1 июля, в России за сутки выявили 23 543 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальный суточный прирост с 17 января, тогда в стране выявили 23 586 инфицированных. За сутки умерли 672 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии.
Как могут помочь металлурги
Накануне совещания Минпромторг разослал крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов, законтрактованных у производителей медицинского кислорода, предупредив, что эти контракты могут быть пересмотрены. Третья волна заболеваемости COVID-19 характеризуется гораздо более быстрыми темпами течения заболевания и высокой долей пациентов, нуждающихся в кислородотерапии, что привело к кратному росту потребления медицинского кислорода лечебными учреждениями. «При этом количество свободного медицинского кислорода для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения (кислорода медицинского) <…>, в пользу лечебных учреждений стремительно сокращается», — говорится в письме. РБК ознакомился с текстом, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минпромторгу, и один из получателей.
Металлургические заводы производят технический кислород, который используется при производстве чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона. Для его производства и реализации необходима специальная лицензия, процесс получения которой может растянуться на два года, сообщал «Медицинский вестник».
Для чего используется кислород
Промышленный кислород применяется в нескольких отраслях экономики, в частности:
- в металлургии — при конвертерной обработке металла, для отделения золота от руды, выплавки цветных металлов, чугуна и стали, газопламенной сварки и резки металла;
- в теплоэнергетике — для розжига твердого топлива и прессования водно-угольной смеси;
- в химической отрасли — при производстве разного рода кислот и веществ;
- для бурения твердых пород в горнодобывающем производстве;
- в оборонной промышленности — для приведения в работу дизельных двигателей на подводных лодках, а также в ракетных двигателях — в качестве окислителя для топлива;
- в сельском хозяйстве — для насыщения водоемов при разведении рыбы и обогащения пищи для животных.
По данным Creon, объем российского рынка технических газов в 2019 году составлял около 100 млрд руб. 65% этого рынка занимали независимые кислородные заводы и химико-металлургические предприятия, реализующие излишки на продажу.
Разница между техническим и медицинским кислородом заключается в способе производства, упаковке и мерах безопасности. Кислород, производимый промышленными предприятиями, также может быть использован для лечебной терапии, но его необходимо сначала преобразовать для медицинского использования. Чистота промышленного кислорода составляет 95%, а медицинского — 99,2%.
На совещании в министерстве часть участвовавших в нем металлургов согласились снизить потребление, а также аварийные запасы кислорода и перенаправить его региональным системам здравоохранения, говорят источники РБК. В частности, дополнительные объемы этого газа согласились выделить Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и партнеров (основные заводы компании находятся в Кемеровской области) и НЛМК Владимира Лисина (Липецкая и Калужская области). Представитель НЛМК это подтвердил. РБК направил запрос в пресс-службу Evraz.
Представитель «Металлоинвеста» заявил, что компания на своем Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) получила лицензию на выпуск медицинского кислорода и готова нарастить его производство. Компания еще в мае сообщила о начале подобных поставок: «Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией все еще остается напряженной. Включение в госреестр дает нам возможность гибко реагировать на меняющуюся обстановку и оперативно поставлять жидкий кислород в медицинские учреждения наших городов», — отмечал управляющий директор ОЭМК Алексей Кушнарев. Речь идет о больницах Белгородской и Курской области.
РБК направил запрос в ассоциацию крупнейших производителей стали «Русская сталь».
Как решали проблему с кислородом осенью
Минпромторг уже второй раз обращается к металлургам за помощью для обеспечения больниц кислородом. Осенью 2020 года на фоне второй волны коронавируса и сообщений из регионов о нехватке этого газа ведомство запросило те же компании об их возможностях по его производству.
Тогда обсуждалось, что заводы могут начать производить медицинский кислород вместо технического, если получат соответствующую лицензию. Вопрос о возможности и целесообразности адаптации установок по производству технического кислорода под нужды системы здравоохранения «находится в проработке», сообщали в пресс-службе ведомства. По данным Минпромторга на конец прошлого года, российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода — отдельные крупные предприятия загружены всего на 20%.
На производстве медицинского кислорода специализируются немецкая Linde и французская Air Liquide. Источник, близкий к Air Liquide, говорил РБК, что она совместно с Минздравом работает над ускоренной процедурой «медикализации» всех жидкостных источников кислорода, то есть чтобы можно было выпускать медицинский кислород на установках по производству промышленного.
Вопрос о предоставлении дополнительных лицензий для производства медицинского кислорода должны были рассмотреть на совещании у главы Минздрава Михаила Мурашко в четверг вечером, рассказал РБК источник в правительстве. РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.
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