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09:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Украинский поселок назвали Нью-Йорком

Ему вернули историческое имя

Украинские депутаты решили вернуть историческое название поселку городского типа (ПГТ) Новгородское в Донецкой области, и теперь он официально стал Нью-Йорком.

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Такое не совсем привычное для здешних мест название поселку дали в 1892 году основавшие его немецкие колонисты. Долгое время Нью-Йорк в Донецкой области никого не смущал, но в советское время немцев из Украины депортировали в Амурскую область, а в 1951 году, во времена холодной войны, местные власти решили дать поселку более привычное название — Новгородское.

Вернуть историческое название захотели сами жители ПГТ и обратились с таким предложением в Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, после чего заявку на переименование рассмотрели эксперты Украинского института национальной памяти.

Они признали, что переименование в Новгородское «было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии» и дали добро на возвращение прежнего названия. Верховная Рада рассмотрела предложение и большинством проголосовавших депутатов вернула ПГТ название Нью-Йорк.

Екатерина Гура

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