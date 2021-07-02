Украинский поселок назвали Нью-Йорком

Украинские депутаты решили вернуть историческое название поселку городского типа (ПГТ) Новгородское в Донецкой области, и теперь он официально стал Нью-Йорком.
Такое не совсем привычное для здешних мест название поселку дали в 1892 году основавшие его немецкие колонисты. Долгое время Нью-Йорк в Донецкой области никого не смущал, но в советское время немцев из Украины депортировали в Амурскую область, а в 1951 году, во времена холодной войны, местные власти решили дать поселку более привычное название — Новгородское.
Вернуть историческое название захотели сами жители ПГТ и обратились с таким предложением в Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, после чего заявку на переименование рассмотрели эксперты Украинского института национальной памяти.
Они признали, что переименование в Новгородское «было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии» и дали добро на возвращение прежнего названия. Верховная Рада рассмотрела предложение и большинством проголосовавших депутатов вернула ПГТ название Нью-Йорк.