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12:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Ричард Брэнсон хочет полететь в космос раньше Джеффа Безоса

Вчера, 1 июля, компания Virgin британского предпринимателя Ричарда Брэнсона объявила, что 11 июля он в качестве пассажира намерен совершить суборбитальный полет на корабле VSS Unity проекта Virgin Galactic.

Источник: AP 2021
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В мае VSS Unity совершил удачный полет, достигнув высоты 90 км над поверхностью Земли. Компания Virgin Galactic намерена наладить суборбитальные запуски кораблей для космического туризма, сообщается, что в настоящее время полная цена билета составляет $250 тыс.

Конкуренцию на рынке космического туризма сэру Ричарду Брэнсону намерен составить другой известный предприниматель — основатель и глава Amazon Джефф Безос. Его полет на корабле Blue Origin намечен на 20 июля. Blue Origin, принадлежащая господину Безосу, в 2018 году представила прототип интерьера пассажирской капсулы для космических туристов. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами.

Евгений Хвостик

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