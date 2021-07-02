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13:11 (мск), источник: РБК

На портале госуслуг ввели очередь на вход, в которой нужно ждать 30 минут

На портале «Госуслуги» увеличилось время ожидания для входа на сайт. В Минцифры это объяснили работами на сайте.

Источник: Агентство «Москва»

Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход с ожиданием в 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.

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При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 000 посетителей, и запускается обратный отсчет. Ранее время ожидания составляло пять минут, сейчас — полчаса.

РБК направил запрос в «Ростелеком».

Как рассказали РБК в пресс-службе Минцифры, сбои в работе портала могут быть связаны с работами по выводу новых сервисов. «На портале госуслуг проводятся работы по запуску новых сервисов, и временно портал может быть недоступен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сбой в работе портала произошел на фоне введения обязательной вакцинации в некоторых регионах России, для записи на которую можно воспользоваться порталом.

Во время загрузки произошла ошибка.

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