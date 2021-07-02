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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Кремль не может вмешиваться в конфликт в МХАТе

Кремль не может вмешиваться в конфликт между президентом МХАТ им. Горького Татьяной Дорониной и худруком театра Эдуардом Бояковым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Ранее Telegram-канал «Закулиска» опубликовал обращение госпожи Дорониной к главе государства, в котором она попросила уволить худрука. Позже представитель артистки подтвердил РБК подлинность письма.

«Письма не получили. Пока отфиксировали как сообщение СМИ. Минкульту все хорошо известно. Мы не можем в это вмешиваться, президенту нельзя через газеты письма присылать, при всем уважении», — сказал господин Песков. По его словам, обращение вряд ли можно назвать «темой для президента». «У нас есть Минкульт и город, который этим занимается. Мы вряд ли можем что-то говорить, мы вряд ли видели эти спектакли», — сообщил он.

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В письме, опубликованном в «Закулиске», говорилось, что из МХАТа выгнали талантливых артистов, заменив их «бездарями». Помимо этого был уничтожен репертуар, спектакли и декорации к ним, а помещения театра сдаются «кому захочется и для чего захочется».

Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что в МХАТе не видели письмо госпожи Дорониной и не знают, было ли оно направлено президенту. Госпожа Мусина-Пушкина предположила, что письмо было написано для того, чтобы его распространили СМИ. Она не исключила, что Татьяной Дорониной манипулируют люди, которые используют ее в «корыстных интересах».

В 2018 году Эдуард Бояков стал худруком МХАТа, а Татьяна Доронина, руководившая театром более 30 лет, была отправлена в почетную отставку, получив пост президента МХАТа. После этого многие спектакли были сняты с репертуара, а некоторые артисты, не принявшие приход господина Боякова, неоднократно публично протестовали против нового руководства. Госпожа Доронина уже жаловалась на ситуацию Владимиру Путину в марте прошлого года.

В апреле министерство культуры внесло изменения в устав МХАТа. Ранее вся полнота власти в театре находилась в руках художественного руководителя, теперь же руководство театром должны совместно осуществлять его директор Олег Михайлов и президент Татьяна Доронина.

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