14:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: Кремль не может вмешиваться в конфликт в МХАТе
Кремль не может вмешиваться в конфликт между президентом МХАТ им. Горького Татьяной Дорониной и худруком театра Эдуардом Бояковым, заявил
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«Письма не получили. Пока отфиксировали как сообщение СМИ. Минкульту все хорошо известно. Мы не можем в это вмешиваться, президенту нельзя через газеты письма присылать, при всем уважении», — сказал господин Песков. По его словам, обращение вряд ли можно назвать «темой для президента». «У нас есть Минкульт и город, который этим занимается. Мы вряд ли можем
В письме, опубликованном в «Закулиске», говорилось, что из МХАТа выгнали талантливых артистов, заменив их «бездарями». Помимо этого был уничтожен репертуар, спектакли и декорации к ним, а помещения театра сдаются «кому захочется и для чего захочется».
В 2018 году Эдуард Бояков стал худруком МХАТа, а Татьяна Доронина, руководившая театром более 30 лет, была отправлена в почетную отставку, получив пост президента МХАТа. После этого многие спектакли были сняты с репертуара, а некоторые артисты, не принявшие приход господина Боякова, неоднократно публично протестовали против нового руководства. Госпожа Доронина уже жаловалась на ситуацию Владимиру Путину в марте прошлого года.
В апреле министерство культуры внесло изменения в устав МХАТа. Ранее вся полнота власти в театре находилась в руках художественного руководителя, теперь же руководство театром должны совместно осуществлять его директор Олег Михайлов и президент Татьяна Доронина.