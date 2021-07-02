Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Николай Сличенко
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Сличенко родился 27 декабря 1934 г. в Белгороде. После Великой Отечественной войны его отправили в цыганский колхоз, где мальчик работал наравне со взрослыми.
Талант Сличенко вызывал одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра «Ромэн». В итоге приехавшего в столицу СССР 16-летнего Николая приняли во вспомогательный состав цыганского театра.
«Исполнение первых ролей привлекло пристальное внимание зрителей, прессы и театральной общественности», — отметили в театре.
Сличенко исполнил множество ролей в театре и в кино, стал режиссером постановок, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень.
Дата прощания с артистом и место похорон будут известны позже.