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14:44 (мск), источник: Известия

Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР, лауреат госпремии СССР и художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба театра.

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Сличенко родился 27 декабря 1934 г. в Белгороде. После Великой Отечественной войны его отправили в цыганский колхоз, где мальчик работал наравне со взрослыми.

Талант Сличенко вызывал одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра «Ромэн». В итоге приехавшего в столицу СССР 16-летнего Николая приняли во вспомогательный состав цыганского театра.

«Исполнение первых ролей привлекло пристальное внимание зрителей, прессы и театральной общественности», — отметили в театре.

Николай Сличенко
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Сличенко исполнил множество ролей в театре и в кино, стал режиссером постановок, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень.

Дата прощания с артистом и место похорон будут известны позже.

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