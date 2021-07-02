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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подтвердилось главное предсказание Хокинга относительно черных дыр

Он сделал его 50 лет назад.

Источник: NASA/JPL-Caltech

Астрофизики из США подтвердили одну из главных гипотез космолога Стивена Хокинга о черных дырах.

Хокинг, умерший три года назад, еще в 1971 году предсказал, что область горизонта событий черной дыры может только увеличиваться и никогда — уменьшаться.

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Горизонтом событий называют пространство вокруг черной дыры, где ее гравитационное поле настолько сильно, что из него не могут вырваться даже лучи света. Горизонт событий пропорционален массе черной дыры. Поскольку черные дыры могут только набирать массу, Хокинг предположил, что и область их горизонта событий должна только расти.

В исследовании, опубликованном в Physical Review Letters, ученые проанализировали гравитационную волну GW150914, открытую в 2015 году. Это была первая обнаруженная гравитационная волна в истории, за открытие которой присудили Нобелевскую премию по физике.

Волна GW150914 сигнализировала о слиянии двух черных дыр в одну. Ученые смогли отследить сигнал, «расшифровать» его и вычислить массу и скорость вращения образованной черной дыры, а также черных дыр до слияния. Они также вычислили размеры горизонтов событий всех трех объектов.

Если бы горизонт событий мог уменьшиться в размерах, то у образованной черной дыры он был бы меньше, чем у создавших ее двух черных дыр в сумме. Но на деле после слияния площадь горизонта событий увеличилась. Тем самым предположение Хокинга было подтверждено.

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