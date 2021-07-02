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День в истории: 2 июляОснование Владивостока, инцидент с НЛО, первое путешествие на воздушном шаре и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
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15:57 (мск), источник: Известия

Морская сила: чем заняться на Тихом океане

Исторический маяк, экстремальный серфинг и свежайшие морепродукты — что находят туристы во Владивостоке.

Владивосток — один из крупнейших портов Дальневосточного бассейна, и вся жизнь горожан тесно связана с морем. 2 июля город отмечает день своего основания. Чем живет столица Приморья — в фотогалерее «Известий».

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Что еще произошло 2 июля в истории

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