15:57 (мск), источник: Известия
Морская сила: чем заняться на Тихом океане
Исторический маяк, экстремальный серфинг и свежайшие морепродукты — что находят туристы во Владивостоке.
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Владивосток — один из крупнейших портов Дальневосточного бассейна, и вся жизнь горожан тесно связана с морем. 2 июля город отмечает день своего основания. Чем живет столица Приморья — в фотогалерее «Известий».
Что еще произошло 2 июля в истории