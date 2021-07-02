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16:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ядовитые гусеницы пожирают парки Лондона и угрожают людям

Сады и парки Лондона снова переживают нашествие ядовитых гусениц дубового походного шелкопряда. Жителей просят не трогать вредителей и не играть с детьми у пораженных деревьев.

Источник: PA Media

Своими паутинными гнёздами они опутывают десятки деревьев и могут вызвать их массовую гибель в лесах и парках. Вредители пожирают не только листву дубов, но и кору, открывая стволы для других паразитов.

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Волоски гусениц также вызывают воспаления кожи и спазмы дыхательных путей у людей и домашних животных.

В 2006 году это средиземноморское насекомое случайно завезли в лондонский район Ричмонд вместе с дубами. Теперь оно встречается во всех районах города, и властям приходится тратить миллионы фунтов на борьбу с ним.

Если в 2015-м дезинсекторы нашли 15 гнёзд гусениц в трёх парках, то спустя три года их было уже более двух тысяч.

С мая по конец июля дубовый походный шелкопряд до своего превращения в бабочку представляет наибольшую опасность.

В природе иногда бывает, когда бабочка намного менее красива, чем ее гусеница | Источник: Getty Images

К концу лета прошедшие метаморфозу невзрачные коричневые бабочки вылетают, чтобы спариться и прожить всего четыре дня, не представляя более угрозы здоровью людей и животных.

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