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17:56 (мск), источник: ТАСС

При заселении в гостиницы на Кубани ПЦР-тесты не будут требовать у детей до 14 лет

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу внес изменение в постановление о продлении режима «Повышенной готовности», которым закреплено, что отрицательные ПЦР-тесты не потребуются при заселении в гостиницы и отели региона на детей в возрасте до 14 лет, говорится в опубликованном тексте постановления.

Источник: РИА "Новости"

Ранее постановлением было закреплено, что ПЦР-тесты не понадобится предъявлять на детей до шести лет.

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«Внести изменение, заменив слова «до 6 лет» словами «до 14 лет», — говорится в постановлении. В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС уточнили, что на детей в возрасте до 14 лет включительно также не потребуется наличие справок в случае, если ребенок переболел коронавирусом.

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа — только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления.

Также гостиницы и отели Кубани могут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном заболевании ковидом или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.

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