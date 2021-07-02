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20:49 (мск), источник: Ведомости

В Калининградской области ввели ограничения на работу иностранцев в ряде сфер

Иностранным гражданам, которым для работы на территории России необходимо оформить патент, запретят работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, водителями общественного транспорта, такси и преподавателями в дошкольном и школьном образовании в Калининградской области. Указ подписал губернатор региона Антон Алиханов, его текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: …производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении», — говорится в документе.

Помимо этого запрет распространится на работу в дошкольном и школьном образовании. Срок действия запрета составляет один год со дня его вступления в силу. Указ начнет действовать по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Патент необходим иностранцу, который прибыл на территорию России с целью трудовой деятельности в порядке, не требующем получения визы. Без этого документа могут работать только граждане стран Таможенного союза: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Те иностранцы, которые прибыли в РФ по визе, должны оформить разрешение на работу.

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