20:37 (мск), источник: РБК
Путин наградил Петра Мамонова орденом
Артист и музыкант награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры. Сейчас Мамонов в реанимации в крайне тяжелом состоянии
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Президент Владимир Путин наградил актера и основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В указе говорится, что награды деятелям культуры, среди которых Мамонов, вручены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Помимо этого, орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получил художественный руководитель Академического театра балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени — заммэра Москвы Петр Бирюков, орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени —
Также орденами Мужества были посмертно награждены приставы из Сочи, которых в начале июня застрелил мужчина, после того как они пришли сносить незаконные постройки.
Петр Мамонов сейчас находится в больнице в Коммунарке, у него выявили COVID-19. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), степень поражения легких составляет 87%. Его жена сообщала РБК, что состояние Мамонова «крайне тяжелое».
Мамонов создал «Звуки Му» в начале 1980-х. В разное время группа исполняла музыку таких направлений, как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и
В кино Мамонов наиболее известен по фильмам «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина.