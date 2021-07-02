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20:37 (мск), источник: РБК

Путин наградил Петра Мамонова орденом

Артист и музыкант награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры. Сейчас Мамонов в реанимации в крайне тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин наградил актера и основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что награды деятелям культуры, среди которых Мамонов, вручены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо этого, орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получил художественный руководитель Академического театра балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени — заммэра Москвы Петр Бирюков, орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени — экс-ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени — посол России в Словении Тимур Эйвазов, орден Почета — глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Также орденами Мужества были посмертно награждены приставы из Сочи, которых в начале июня застрелил мужчина, после того как они пришли сносить незаконные постройки.

Петр Мамонов сейчас находится в больнице в Коммунарке, у него выявили COVID-19. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), степень поражения легких составляет 87%. Его жена сообщала РБК, что состояние Мамонова «крайне тяжелое».

Мамонов создал «Звуки Му» в начале 1980-х. В разное время группа исполняла музыку таких направлений, как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и Lo-Fi. В 2000-х группа прекратила играть, а в 2015-м Мамонов анонсировал образование нового коллектива под названием «Совершенно новые Звуки Му».

В кино Мамонов наиболее известен по фильмам «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина.

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