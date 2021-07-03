02:31 (мск), источник: Известия
Стало турно: путешествия россиян превысили допандемийный уровень
Вирусологи предупреждают, что сдержать распространение новых штаммов в условиях массового туризма будет сложно.
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Россияне не боятся путешествовать, несмотря на новый всплеск коронавирусной инфекции: спрос на путевки в Турцию за две недели вырос в 50 раз и достиг допандемийного уровня, сообщили «Известиям» в туристических сервисах. А Кипр и Крым востребованы даже больше, чем в 2019 году. Останавливают желающих отдохнуть граждан только искусственные ограничения — как в Краснодарском крае, где после решения властей пускать в отели только привитых туристов продажи туров на
Многие прошлым летом не отдохнули ни за границей, ни в России: сначала в нашей стране были закрыты гостиницы
— Сейчас ситуация другая — многие уже переболели или вакцинировались плюс накопился огромный отложенный спрос. Сегодня подъем заболеваемости никого не пугает — наоборот, мы видим лишь увеличение продаж. И не только по Турции, но и на Кипр, в Египет, Грецию. Хорошо продается Абхазия, Крым. Краснодарский край после ужесточения ограничений просел, но и туда продолжают ехать, только теперь больше в частный сектор, — сообщил он.
Туристам в частном секторе вряд ли грозят проверки на вакцинацию, уверен эксперт.
— Всего на Кубани более 15 тыс. зарегистрированных гостевых домов, о которых знают власти. В Сочи, Геленджике их еще можно проверить, но в деревнях это никто делать не будет, и владельцы домов это прекрасно знают. Кроме того, есть и большой пласт арендуемого туристами частного жилья, за которым вообще никто не следит, — отметил Алексан Мкртчян.
Кроме того, россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут заселиться в краснодарские отели с
В первые недели после возобновления авиасообщения с Турцией спрос на туры по этому направлению увеличился в 50 раз, сообщили «Известиям» аналитики
Нельзя сказать, что до возобновления авиасообщения россияне были равнодушны к Турции: туры туда покупали, но на более поздние даты — август и сентябрь 2021 года.
Годом ранее страна тоже закрывалась от туристов
Эту информацию «Известиям» подтвердили и в
Примерно три недели назад в России начала расти заболеваемость коронавирусом
— Такой всплеск интереса сказался на ценах: сразу несколько популярных отелей Турции подорожали в
Турпоток в открытые страны при прочих равных условиях сейчас выше, чем в 2019 году, сообщил Алексан Мкртчян. И если Турция просто вышла на допандемийный уровень, то Кипр превысил его на 50%. Такой всплеск интереса можно объяснить скудным выбором зарубежных направлений —
— Перевозка в Грецию сильно ограничена, поэтому туда наблюдается падение турпотока на 60% по сравнению с 2019 годом. Будь авиасообщение восстановлено в полном объеме — ехали бы, не боясь пандемии. Греция — это единственная страна Шенгена, открытая сейчас для российских туристов, — пояснил эксперт.
Что касается Крыма, то после ужесточения ограничений в Краснодарском крае турпоток туда вырос примерно на 40%. Такой всплеск бронирований турагенты ощутили 1 июля — спустя неделю неоправдавшихся надежд туристов на ослабление ограничений на Кубани.
То, что власти пошли на уступки и разрешили заселяться в отели тем, кто переболел ковидом в последние полгода, почти ни на что не повлияло: путешественники надеялись на введение
Надежды туристов не поддерживают вирусологи: по их мнению, безопасными путешествия могут быть только для тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом.
— Мы так долго не хотели вводить
В отличие от Краснодарского края Крым пока не стал вводить для туристов жесткие ограничения, и это может сказаться на безопасности, поскольку путешественники активно распространяют новый и очень заразный штамм коронавируса «Дельта», заметил вирусолог.
— Думаю, что должно быть системное федеральное решение разрешить заселение во все гостиницы в России по
По его словам, он бы не советовал властям смягчать требования к туристам и полагаться на