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02:31 (мск), источник: Известия

Стало турно: путешествия россиян превысили допандемийный уровень

Вирусологи предупреждают, что сдержать распространение новых штаммов в условиях массового туризма будет сложно.

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Источник: AP 2021

Россияне не боятся путешествовать, несмотря на новый всплеск коронавирусной инфекции: спрос на путевки в Турцию за две недели вырос в 50 раз и достиг допандемийного уровня, сообщили «Известиям» в туристических сервисах. А Кипр и Крым востребованы даже больше, чем в 2019 году. Останавливают желающих отдохнуть граждан только искусственные ограничения — как в Краснодарском крае, где после решения властей пускать в отели только привитых туристов продажи туров на август-сентябрь упали на 30−50%. В таких условиях распространение новых штаммов будет сдержать крайне сложно, говорят вирусологи.

На Кубань дикарями

Многие прошлым летом не отдохнули ни за границей, ни в России: сначала в нашей стране были закрыты гостиницы из-за локдауна, а когда они открылись, часть туристов боялась ехать в отпуск из-за коронавируса, сказал «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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— Сейчас ситуация другая — многие уже переболели или вакцинировались плюс накопился огромный отложенный спрос. Сегодня подъем заболеваемости никого не пугает — наоборот, мы видим лишь увеличение продаж. И не только по Турции, но и на Кипр, в Египет, Грецию. Хорошо продается Абхазия, Крым. Краснодарский край после ужесточения ограничений просел, но и туда продолжают ехать, только теперь больше в частный сектор, — сообщил он.

Туристам в частном секторе вряд ли грозят проверки на вакцинацию, уверен эксперт.

— Всего на Кубани более 15 тыс. зарегистрированных гостевых домов, о которых знают власти. В Сочи, Геленджике их еще можно проверить, но в деревнях это никто делать не будет, и владельцы домов это прекрасно знают. Кроме того, есть и большой пласт арендуемого туристами частного жилья, за которым вообще никто не следит, — отметил Алексан Мкртчян.

Из-за оттока туристов в частный сектор продажи путевок в Краснодарский край упали на 30−50% в августе и сентябре и на 15% в июле, уточнил эксперт. Средняя глубина продаж сейчас составляет 30 дней.

Впрочем, как сообщила 2 июля вице-премьер Татьяна Голикова, постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха.

Кроме того, россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут заселиться в краснодарские отели с ПЦР-тестом.

Спрос на туры в Турцию вырос в 50 раз

В первые недели после возобновления авиасообщения с Турцией спрос на туры по этому направлению увеличился в 50 раз, сообщили «Известиям» аналитики тревел-агентства «Тинькофф Путешествия» и сервиса «Травелата». Пик продаж пришелся на день возобновления перелетов — 22 июня.

Нельзя сказать, что до возобновления авиасообщения россияне были равнодушны к Турции: туры туда покупали, но на более поздние даты — август и сентябрь 2021 года.

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Годом ранее страна тоже закрывалась от туристов из-за пандемии: после возобновления авиасообщения в августе 2020 года был всплеск продаж, но в этом году объемы превысили прошлогодние еще на 50%. Таким образом, в конце июня 2021 года уровень продаж туров в Турцию достиг допандемийного 2019 года.

Эту информацию «Известиям» подтвердили и в пресс-службе туроператора «Интурист».

Примерно три недели назад в России начала расти заболеваемость коронавирусом из-за штамма «Дельта», но путешественников это не остановило.

— Такой всплеск интереса сказался на ценах: сразу несколько популярных отелей Турции подорожали в полтора-два раза, особенно на ближайшие даты заезда. Средняя стоимость туров в первую неделю после возобновления авиасообщения с Турцией в 2021 году составила 65 тыс. рублей в трехзвездочном отеле, 76 тыс. рублей в четырехзвездочном отеле и 108 тыс. рублей в пятизвездочном, — отметили в сервисах.

Популярные Кипр и Крым

Турпоток в открытые страны при прочих равных условиях сейчас выше, чем в 2019 году, сообщил Алексан Мкртчян. И если Турция просто вышла на допандемийный уровень, то Кипр превысил его на 50%. Такой всплеск интереса можно объяснить скудным выбором зарубежных направлений — все-таки в 2019 году российским туристам был доступен весь мир, а не несколько стран, как сейчас.

— Перевозка в Грецию сильно ограничена, поэтому туда наблюдается падение турпотока на 60% по сравнению с 2019 годом. Будь авиасообщение восстановлено в полном объеме — ехали бы, не боясь пандемии. Греция — это единственная страна Шенгена, открытая сейчас для российских туристов, — пояснил эксперт.

Что касается Крыма, то после ужесточения ограничений в Краснодарском крае турпоток туда вырос примерно на 40%. Такой всплеск бронирований турагенты ощутили 1 июля — спустя неделю неоправдавшихся надежд туристов на ослабление ограничений на Кубани.

То, что власти пошли на уступки и разрешили заселяться в отели тем, кто переболел ковидом в последние полгода, почти ни на что не повлияло: путешественники надеялись на введение ПЦР-тестов.

QR как ковид-паспорт

Надежды туристов не поддерживают вирусологи: по их мнению, безопасными путешествия могут быть только для тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом. ПЦР-тест достаточных гарантий не дает.

— Мы так долго не хотели вводить ковид-паспорта, но сейчас появились QR-коды, и, в общем-то, это и есть своего рода ковид-паспорт. Думаю, это хорошая мотивация для людей: сделай прививку и путешествуй спокойно, не переживая за свое здоровье, — сказал «Известиям» руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В отличие от Краснодарского края Крым пока не стал вводить для туристов жесткие ограничения, и это может сказаться на безопасности, поскольку путешественники активно распространяют новый и очень заразный штамм коронавируса «Дельта», заметил вирусолог.

— Думаю, что должно быть системное федеральное решение разрешить заселение во все гостиницы в России по QR-коду. Это разумно и правильно, поскольку эпидемиологическая ситуация довольно печальна, — добавил эксперт.

По его словам, он бы не советовал властям смягчать требования к туристам и полагаться на ПЦР-тесты. Они отражают сиюминутную картину, которая быстро может измениться, резюмировал Павел Волчков.

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