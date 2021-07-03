Минздрав: насколько вакцины от COVID-19 защищают от заражения, пока неизвестно

«Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям», — сказано в рекомендациях.
В документе отмечено, чтобы защитить себя и окружающих, нужно использовать маски и соблюдать дистанцию.
Минздрав также считает необходимым разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.
«Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ», — сказано в рекомендациях.
С начала пандемии COVID-19 выявили в России у более 5,5 млн человек, умерли 136,5 тыс. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 июля заявила, что заболеваемость коронавирусом растет только в десяти российских регионах, а в более чем половине субъектов антиковидные меры сдерживают рост.