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09:37 (мск), источник: Российская газета

В Германии официально разрешили смешивать вакцины от коронавируса

Люди, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, «должны получить мРНК-вакцину в качестве второй дозы независимо от их возраста». С такой рекомендацией выступил постоянный комитет по вакцинации Германии (STIKO). Таким образом, Германия стала одной из первых стран, настоятельно рекомендующих людям, имеющих первую дозу вакцины AstraZeneca, получить в качестве второй дозы вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna, сообщает телеканал CNN.

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Источник: AP 2021

По данным STIKO, «текущие результаты исследований» показывают, что иммунный ответ, возникающий после вакцинации смешанной дозой, «явно лучше». Вакцины с мРНК, одобренные в настоящее время Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), представлены компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

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Руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин ЕМА Марко Кавалери отметил, что агентству известны предварительные результаты исследований, проведенных в Испании и Германии. Они показывают, что эта стратегия позволяет достичь удовлетворительного иммунного ответа и не вызывает вопросов по поводу безопасности.

После опасений по поводу потенциально смертельных случаев, связанных со свертыванием крови, такие страны, как Германия и Испания, рекомендовали людям в возрасте до 60 лет, получившим первую дозу препарата AstraZeneca, получить дозу мРНК для второй дозы.

Путь к использованию смешанных вакцин помогла проложить канцлер Ангела Меркель, когда в июне она получила прививку Moderna в качестве второй дозы после первой дозы вакцины AstraZeneka.

Александр Саможнев

 В Германии официально разрешили смешивать вакцины от коронавируса
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