09:37 (мск), источник: Российская газета
В Германии официально разрешили смешивать вакцины от коронавируса
Люди, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, «должны получить
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По данным STIKO, «текущие результаты исследований» показывают, что иммунный ответ, возникающий после вакцинации смешанной дозой, «явно лучше». Вакцины с мРНК, одобренные в настоящее время Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), представлены компаниями
Руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин ЕМА Марко Кавалери отметил, что агентству известны предварительные результаты исследований, проведенных в Испании и Германии. Они показывают, что эта стратегия позволяет достичь удовлетворительного иммунного ответа и не вызывает вопросов по поводу безопасности.
После опасений по поводу потенциально смертельных случаев, связанных со свертыванием крови, такие страны, как Германия и Испания, рекомендовали людям в возрасте до 60 лет, получившим первую дозу препарата AstraZeneca, получить дозу мРНК для второй дозы.
Путь к использованию смешанных вакцин помогла проложить канцлер Ангела Меркель, когда в июне она получила прививку Moderna в качестве второй дозы после первой дозы вакцины AstraZeneka.
Александр Саможнев