В России выявили 24 439 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 15 января

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В общей сложности в стране заразились 5 585 799 человек.
В частности, за сутки было выявлено 2 596 случаев в Московской области, 1 733 — в Санкт-Петербурге, 411 — в Нижегородской области, 357 — в Воронежской области, 329 — в Республике Бурятия.
В настоящее время в России продолжают лечение 395 120 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 899, до 5 053 417.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 590 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 999 — в Московской области, 341 — в Воронежской области, 278 — в Свердловской области, 255 — в Пермском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 697 против 679 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.
Всего из-за инфекции в стране умерли 137 262 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 110 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 26 — в Нижегородской области, 24 — в Иркутской области, по 21 — в Краснодарском крае и Московской области.