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11:30 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 24 439 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 15 января

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 439, что стало максимумом с 15 января. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В общей сложности в стране заразились 5 585 799 человек.

В частности, за сутки было выявлено 2 596 случаев в Московской области, 1 733 — в Санкт-Петербурге, 411 — в Нижегородской области, 357 — в Воронежской области, 329 — в Республике Бурятия.

В настоящее время в России продолжают лечение 395 120 человек.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 899, до 5 053 417.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 590 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 999 — в Московской области, 341 — в Воронежской области, 278 — в Свердловской области, 255 — в Пермском крае.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 697 против 679 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.

Всего из-за инфекции в стране умерли 137 262 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 110 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 26 — в Нижегородской области, 24 — в Иркутской области, по 21 — в Краснодарском крае и Московской области.

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