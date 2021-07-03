Вирусолог заявил о безвредности «Спутника V» для генома человека

«Аденовирус даже “дикий”, не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — заявил Аграновский.
По его словам, вирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он находится около двух недель после вакцинации против коронавируса.
Накануне стало известно, что в Москве стартовала повторная вакцинация граждан против коронавируса, она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрирован более чем в 60 странах с общим населением свыше 3 млрд человек.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».