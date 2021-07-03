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16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети собрали фото самых неаппетитных блюд

На снимки попали «шедевры» из ресторанов, кафе и домашних кухонь.

В соцсетях получил популярность аккаунт, в котором собраны фотографии самой неаппетитной еды из ресторанов, закусочных и супермаркетов.

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На снимках можно увидеть странной формы мороженое, соусы «инопланетного» цвета, торты в виде странных чудовищ и пиццу, напоминающую содержимое мусорного контейнера.

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Основатель блога, не называющий свое имя, рассказал Bored Panda, что вдохновился другими кулинарными блогами, где подобные блюда вовсе не считают кулинарным фиаско. Он стал собирать самые впечатляющие снимки. Вскоре подписчики стали присылать ему «шедевры», увиденные собственными глазами, так что сейчас коллекция странной еды активно пополняется.

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Анна Лысенко

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