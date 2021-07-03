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16:24 (мск), источник: Газета.Ру

Банк случайно перевел семье из Луизианы $50 млрд

Агент по недвижимости Даррен Джеймс и его супруга, проживающие в штате Луизиана, обнаружили на своем банковском счету не принадлежащие им $50 млрд, сообщает CNN.

Источник: AP 2021

«Я очень удивился, как деньги попали на мой счет, и даже заинтересовался, есть ли у меня богатый дядя, который оставил мне эти средства», — рассказал сам Джеймс.

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Однако оказалось, что обнаруженные на счету деньги не были наследством от богатого родственника. Перевод стал результатом ошибки банка Chase, и уже через четыре дня баланс счета семьи был восстановлен.

«Мы все еще пытаемся выяснить, что, почему и как произошло, но мы знаем, что это случилось не только с нами», — рассказал мужчина.

Он также выразил беспокойство в связи с тем, что его банковский счет мог быть скомпрометирован.

В самом банке подтвердили ошибку. По словам представителя кредитной организации, произошедшее стало результатом технического сбоя, который затронул ограниченное количество учетных записей клиентов.

В конце июня жительница штата Флорида также обнаружила на своем счету неожиданно большую сумму — почти $1 млрд. Она также является клиентом банка Chase.

Семён Сонный

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