16:24 (мск), источник: Газета.Ру
Банк случайно перевел семье из Луизианы $50 млрд
Агент по недвижимости Даррен Джеймс и его супруга, проживающие в штате Луизиана, обнаружили на своем банковском счету не принадлежащие им $50 млрд, сообщает CNN.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Я очень удивился, как деньги попали на мой счет, и даже заинтересовался, есть ли у меня богатый дядя, который оставил мне эти средства», — рассказал сам Джеймс.
Однако оказалось, что обнаруженные на счету деньги не были наследством от богатого родственника. Перевод стал результатом ошибки банка Chase, и уже через четыре дня баланс счета семьи был восстановлен.
«Мы все еще пытаемся выяснить, что, почему и как произошло, но мы знаем, что это случилось не только с нами», — рассказал мужчина.
Он также выразил беспокойство в связи с тем, что его банковский счет мог быть скомпрометирован.
В самом банке подтвердили ошибку. По словам представителя кредитной организации, произошедшее стало результатом технического сбоя, который затронул ограниченное количество учетных записей клиентов.
В конце июня жительница штата Флорида также обнаружила на своем счету неожиданно большую сумму — почти $1 млрд. Она также является клиентом банка Chase.
Семён Сонный