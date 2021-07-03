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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Грустный кот Степан стал актуальным мемом в соцсетях (видео)

Его настроение знакомо многим.

В июне в TikTok стал популярным ролик с котом, который сидит за столом и смотрит на коктейль под грустную музыку. Многие сразу же прониклись увиденным, а кот стал настоящей звездой соцсетей.

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Оказалось, что зовут грустного кота Степан. Ему 13 лет и он родом из Украины, а потому в его аккаунтах в TikTok и Instagram можно увидеть, как кот грустит под русский шансон или популярные русскоязычные поп-хиты, хотя и без грустной зарубежной поп-классики тоже не обходится.

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Как рассказала хозяйка кота, он очень любит сидеть на стуле возле стола и частенько там засыпает, а потому она просто включает соответствующую музыку и меняет бокалы, пока снимает видео.

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Пользователи со всего мира оценили настроение Степана и сделали его героем актуальных мемов про одиночество, трудовые будни и неинтересные вечеринки.

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Еще только среда...
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Когда я на вечеринке, где никого не знаю, и меня оставили одного
Настроение:
Когда меня заставили выйти из дома и “развлекаться”
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Екатерина Гура

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