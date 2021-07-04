01:10 (мск), источник: ТАСС
Эксперты рассказали, как проявляется индийский штамм коронавируса
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта», может проявляться в виде расстройства
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«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм “Дельта”, коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство
«Для ковида, который сейчас напал, штамма “Дельта”, характерен так называемый “желудочный синдром” или “желудочный ковид”. Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», — рассказал он.
При этом
«Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось», — подчеркнул он.
Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.