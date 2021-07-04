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 Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией
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01:10 (мск), источник: ТАСС

Эксперты рассказали, как проявляется индийский штамм коронавируса

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта», может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. На такой симптом в последнее время стали жаловаться многие россияне, заразившиеся коронавирусом, сообщил ТАСС пульмонолог Алексей Никишенков.

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Источник: AP 2021

«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм “Дельта”, коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах — прим. ТАСС)», — сказал он.

Появление «желудочного ковида» у пациентов, заразившихся штаммом «Дельта», подтвердил и врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Для ковида, который сейчас напал, штамма “Дельта”, характерен так называемый “желудочный синдром” или “желудочный ковид”. Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», — рассказал он.

При этом врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, уверен — все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского штамма.

«Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось», — подчеркнул он.

Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.

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