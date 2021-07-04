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10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Утки оккупировали город в США

Они преследуют пешеходов и опустошают огороды.

Власти штата Луизиана переселили больше шести десятков уток из округа Ист-Батон-Руж, ведь птицы превратились в сущее наказание для местных жителей, сообщает UPI.

Дикие утки зимуют и гнездятся в этом районе, поэтому развелось их немало. Они давно облюбовали городское пространство и стали чем-то вроде голубей в остальных городах.

Птицы попрошайничают на улицах, спят на газонах, вторгаются во дворы, цветочные клумбы и огороды, где поедают растения на грядках. Утки так осмелели, что стаями преследуют пешеходов, требуя еду. При этом они могут пощипывать за одежду и ноги.

«Мы не можем даже открыть жалюзи, потому что там будут утки. Когда они слышат, как поднимается штора или открывается дверь, они резко взлетают», — рассказала местная жительница Дженнифер Ричардсон телеканалу WBRZ-TV.

Сейчас уток расселили по прудам в соседних районах, где для них будет больше пищи и места.

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