10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Утки оккупировали город в США
Они преследуют пешеходов и опустошают огороды.
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Власти штата Луизиана переселили больше шести десятков уток из округа
Дикие утки зимуют и гнездятся в этом районе, поэтому развелось их немало. Они давно облюбовали городское пространство и стали
Птицы попрошайничают на улицах, спят на газонах, вторгаются во дворы, цветочные клумбы и огороды, где поедают растения на грядках. Утки так осмелели, что стаями преследуют пешеходов, требуя еду. При этом они могут пощипывать за одежду и ноги.
«Мы не можем даже открыть жалюзи, потому что там будут утки. Когда они слышат, как поднимается штора или открывается дверь, они резко взлетают», — рассказала местная жительница Дженнифер Ричардсон телеканалу
Сейчас уток расселили по прудам в соседних районах, где для них будет больше пищи и места.
Анна Лысенко
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