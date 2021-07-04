В России впервые с 2 января выявили более 25 тыс. зараженных COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки умерли 663 заболевших, что на 4,88% меньше, чем накануне (697). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 137 925. Выздоровели 15 484 человек, всего — 5 068 901.
Регионы—лидеры по числу смертей:
В ряде регионов России на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом действует обязательная вакцинация. Она предусмотрена для отдельных категорий граждан: сотрудников сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и др. В случае отказа от вакцинации возможно отстранение от работы. В Москве при симптомах ОРВИ теперь необходима обязательная самоизоляция до получения отрицательного результата теста на COVID-19.