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11:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В России впервые с 2 января выявили более 25 тыс. зараженных COVID-19

За последние сутки в стране зафиксировано 25 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 2,88% больше, чем выявили накануне (24 439). Общее число случаев достигло 5 610 941.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 7 624 (1 387 775 за все время);
  • Санкт-Петербург — 1784 (476 453);
  • Московская область — 2696 (324 604);
  • Нижегородская область — 432 (126 446);
  • Воронежская область — 359 (91 888).

За сутки умерли 663 заболевших, что на 4,88% меньше, чем накануне (697). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 137 925. Выздоровели 15 484 человек, всего — 5 068 901.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 111 (22 895 с начала пандемии);
  • Санкт-Петербург — 104 (16 776);
  • Иркутская область — 26 (2841);
  • Нижегородская область — 24 (4319);
  • Бурятия — 23 (1315).

В ряде регионов России на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом действует обязательная вакцинация. Она предусмотрена для отдельных категорий граждан: сотрудников сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и др. В случае отказа от вакцинации возможно отстранение от работы. В Москве при симптомах ОРВИ теперь необходима обязательная самоизоляция до получения отрицательного результата теста на COVID-19.

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