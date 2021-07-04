Врачи посоветовали, как быть с прививками от COVID и гриппа

Прививки от гриппа и коронавирусной инфекции лучше разделять и не делать в одно время, сообщили РБК опрошенные эксперты. Они рекомендуют сначала завершить вакцинацию от COVID-19, а затем сделать инъекцию от гриппа.
Между прививками должен пройти месяц, рассказала руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова. По ее словам, спланировать личный календарь прививок нужно таким образом, чтобы к сезонному всплеску гриппа в декабре—январе уже выработался устойчивый иммунитет. «Необходимо сначала выработать иммунитет к коронавирусной инфекции, а потом спокойно, осенью, заблаговременно поставить себе прививку от гриппа и пневмококка», — добавила эксперт.
Добрецова отметила, что вакцинация от коронавируса не отменяет прививку от гриппа. «Когда сейчас идет время коронавирусной инфекции, любая другая инфекция может усугубить течение этой болезни, могут быть тяжелые осложнения. Если это микс коронавирусной инфекции и гриппа, то, получается, это в разы может усилить неблагоприятное течение», — сказала она.
Терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что в пандемию прививка от гриппа по-прежнему необходима. «Это другой вирус, и он тоже несет за собой последствия», — сказал Кондрахин.
Доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Шестопалов рассказал РБК, что между инъекциями от вакцин против гриппа и COVID-19 должно пройти минимум две-три недели, чтобы организм «воспринял обе вакцины». Перерыв необходим, чтобы не нагружать организм и лучше отследить побочные эффекты от вакцин, отметила Добрецова. Кондрахин сказал, что пауза нужна еще и для того, чтобы четче определить действие вакцин. «Человек может списать действие, проявление одной вакцины на другую, это может исказить информацию», — заключил он.
По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, не стоит прививаться от гриппа в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины против COVID-19. Это позволит избежать возможного риска. Судя по опыту других вакцин, стоит по времени отделить одну инъекцию от другой, заключил Жемчугов. С ним согласен и вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский. «Прививки должны быть разнесены во времени. <…> Некоторые прививки дружат, и вводят комплексные прививки, это совершенно нормально, но это все должно отрабатываться, это все должно быть отработано и проверено», — сказал он.
Аграновский добавил, что меры предосторожности от коронавируса — ношение масок, социальная дистанция, изоляция, — не способствуют распространению гриппа. По его мнению, в первую очередь нужно сконцентрироваться на вакцинации от коронавируса и делать прививки против гриппа после завершения всех компонентов от COVID-19.
Ранее директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов говорил, что осенью этого года могут начаться клинические исследования вакцины двойного действия, которая будет одновременно защищать от коронавируса и от гриппа. По его словам, вакцина будет выпускаться в виде спрея. О создании комплексной вакцины заявляли и в «Ростехе». Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщал, что препарат будет однофазный и потребует только одного укола. Вакцину могут зарегистрировать до конца текущего или в начале следующего года.
В России более 20 регионов объявили об обязательной вакцинации от COVID для отдельных категорий населения (чаще всего это сотрудники сферы услуг и госслужащие), в Москве для непривитых, не переболевших и людей без ПЦР запрещено посещение баров и ресторанов. Также в столице началась ревакцинация: те, кто привился или переболел COVID-19 больше чем полгода назад, также могут прийти на повторную бесплатную прививку.